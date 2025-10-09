港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
榮利新能源簽訂逾1.5億港元工程及設備銷售合約
新能源業務規模持續攀升 深化綠色基建領航者地位
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 榮利營造控股有限公司（「榮利營造」，連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：9639.HK）欣然宣佈，其全資附屬子公司榮利新能源有限公司（「榮利新能源」或「本公司」）成功承接屯門藍地石礦場攪拌站之相關工程，連同與多家企業簽訂新能源設備銷售合約，總值逾1.5億港元，進一步彰顯集團新能源業務的規模及盈利能力持續增長，勢將成為集團未來發展的重要引擎。
榮利新能源與中富香港機械有限公司（「中富香港」），簽訂工程合約，項目將採用三一重工生產的数字化、智能化、低碳化攪拌站及系统。榮利新能源將藍地石礦場之攪拌站，提供相關土建工程、基礎建設、配套設施的建造與安裝，並涵蓋系統設計、供應、安裝、調試及試運行等一站式工程服務。
榮利營造早前聯同三一集團、寧德時代等行業巨頭成立「零碳智能聯盟」，共同建構「零碳智能空間」，此次合作亦標誌雙方攜手落實綠色發展戰略，為聯盟成員日後共同開展綠色基建項目奠定基礎。集團主席兼行政總裁姚宏利先生指：「是次與中富香港簽訂工程合同，充分體現集團土木工程和新能源業務穩健發展，並進一步加強與『零碳智能聯盟』成員之間的戰略合作，發揮更大協同效應。憑藉聯盟成員的強大資源網絡和技術，我們深信將為集團帶來更具競爭力的優勢，以及穩定項目收益。未來，集團將繼續積極拓展工程及新能源領域，致力為市場提供高效且可持續的工程解決方案。」
Hashtag: #榮利營造 #榮利新能源
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
榮利營造控股有限公司
本集團扎根香港多年，為從事建築工程、機電工程以及新能源業務的具規模承建商，參與香港多個大型地標性項目。集團近年積極開拓新能源業務，承接太陽能光伏工程，分銷多種電動商用車及電動工程機械，承建充電樁及後續維護、充電及換電、回收及儲能業務。榮利營造於2025年與三一集團有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司等行業巨頭成立「零碳智能聯盟」，打造光伏、儲能、充換電、綠色交通智能應用的全產業鏈解決方案。
