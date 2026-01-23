榮升外公繼續風流 田原俊彥孖索女出巡遊車河

【on.cc東網專訊】64歲的80年代日本偶像歌手田原俊彥，入行以來一向出名花弗，身邊女伴不斷，過去曾背已故女星中山美穗暗撻工藤靜香，1993年娶模特兒向井田彩子後，婚後亦仍然沙沙滾。即使其女兒田原可南子去年為男星高良健吾誕下一子，榮升外公的他，依然不改風流本性。

本月中，他被拍到駕著開蓬名車，與一名年約30歲索女拍拖遊車河，兩人頭上更戴著同牌子的情侶Cap帽。雖然日光日白，但田原絲毫沒有避忌。期間，他等到附近商店購物的女伴回來後，便與對方到咖啡店買外賣，之後再登上開蓬車，雙雙絕塵而去。

年年都被拍到有新女伴的田原，過去便曾在電視訪問中透露，希望受到女性歡迎的心情，正是他保持年青的秘密。

