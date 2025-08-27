南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
榮華月餅2025｜Yahoo獨家優惠價低至37折！推全新煙韌紫薯麻糬月餅/貓山王月餅$200有找
香港製造的榮華餅家月餅向來有質素又有口碑，今次Yahoo成功為讀者爭取到獨家優惠，即睇Yahoo Food內文：
今年十月就是一年一度中秋節，買月餅是常識吧！歷史悠久的榮華餅家是不少人的選擇，但識買一定會揀有優惠的網站購買，今次Yahoo就為讀者爭取到榮華餅家獨家優惠，月餅價格更低至37折﹐有齊冰皮月餅、蓮蓉月餅跟榴槤月餅，總有一款會是你最愛！
推出全新煙韌紫薯麻糬月餅
去年榮華餅家推出主打精緻迷你的「月映未來」系列大受歡迎，今年再下一城，全新加入「紫薯麻糬月餅」跟「蛋黃白蓮蓉月餅」，前者內藏香甜紫薯再加上軟糯Q彈麻糬，佐茶一流；而榮華經典的「蛋黃白蓮蓉月餅」，以經典手藝製作，內含原隻蛋黃，一盒四件，四人家庭一人一件剛剛好！另外還有流沙奶黃月餅跟黑糖麻糬紅豆月餅可選擇，現在Yahoo獨家優惠低至59折，即享$122/盒（
標準價$208）。
低至$11/件冰皮月餅
現在冰皮月餅款式買少見少，像榮華餅家般推出多達15款口味的更少之又少！今年繼續推出全新黑糖麻糬牛奶豆蓉冰皮，為大家帶來驚喜！幼滑牛乳加入軟糯黑糖麻糬，甜蜜滋味。現在於Yahoo指定網頁購買還有獨家優惠，低至37折，即$65/3張（
標準價$180/3張），平均一個冰皮月餅只需約$11！
極罕三黃白蓮蓉月餅53折有售
經典的雙黃白蓮蓉到處都有售，但三黃白蓮蓉就多數只有老店家才會製作，榮華就是其中一間老字號依然有製作三黃白蓮蓉月餅， 選用優質湖南湘蓮配以純正植物油，由經驗豐富的師傅以慢火煮成金黃晶瑩的白蓮蓉，每啖都能品嚐到蓮蓉配上鹹蛋的多重滋味。現在購買月餅劵即享優惠價$221/張 （低至53折）（
標準價: $418/張）
貓山王榴槤冰皮月餅低至53折
提到冰皮月餅，榴槤迷怎能少了盒榴槤月餅？榮華餅家選用最優質，果香濃郁的馬來西亞貓山王作餡料，配上軟綿細滑的冰皮外層，香氣四溢，每啖都令人回味無窮。原本標準價為$378/盒，現在優惠價只需$198/盒。
超特別十二肖「蛇舞」月餅禮盒
想收禮人對月餅留下深刻印象？首推十二肖®與榮華餅家攜手合作，推出由著名珠寶設計師陳瑞麟設計的「蛇舞」月餅禮盒。包裝選用了當代著名書法家董陽孜為十二肖®創作的書法系列之「蛇」字作為主體設計，揉合其書法元素演繹成雙層設計、時尚精美的月餅禮盒包裝。十二肖更邀請了四位篆刻家以蛇年為題創作，並將生動趣繳的篆刻和肖形圖案製作成月餅，一盒有齊各四件蛋黃白蓮蓉小月餅及流沙奶黃月餅，現在優惠價低至$192/盒（標準價$308/盒）。
流沙奶黃月餅平足$170
食月餅怎能少了盒大人小朋友都愛的流沙奶黃月餅，榮華餅家製作的流沙奶黃月餅，每件都有着金黃外皮，包裹著幼滑的流沙奶黃，滿口甘香蛋黃滋味。現在購買更低至58折，只需$228/盒（
標準價$398/盒），平足$170！
>>2025中秋合集│月餅優惠、水果貼士、中秋好去處<<
更多月餅優惠推介
月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）
月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒
月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折
月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月
月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼
奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列
月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問
健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥
月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖
更多中秋聚會食乜好推介
到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣
盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜
燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食
中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種
湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11
中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠
中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188
更多中秋揀水果貼士
中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜
日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂
日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手
日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）
陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）
香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別
麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦
