榮華餅家將於11月14-16日展開一連三日港九區買二送一優惠，臘腸、臘味、豬腳薑醋、各式餅食及茶葉等都有買二送一優惠，仲未為今個秋冬預準臘味就要趁機會囤貨啦！

榮華港九區分店、臨時推廣攤位地址：

【榮華香港】港九區買二送一優惠（14/11-16/11）

日期：2025/11/14 - 2025/11/16

地點：榮華餅家港九區門市及展銷攤位

