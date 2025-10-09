榴槤味誤當煤氣外洩 德國消防員1天白跑4次

▲榴槤的氣味濃烈特殊，不少民眾都望之卻步。（示意圖／取自 Pixabay ）

[NOWnews今日新聞] 榴槤味道特殊，散發的濃烈氣息，讓不喜歡它的人避之唯恐不及，國外有些場所甚至會明令禁止攜帶榴槤入內。近日德國就發生一起將榴槤味誤當煤氣味的烏龍，導致當地消防員1天內白跑好幾趟，以為要出大事。

綜合《德國之聲》等外媒報導，此事發生在上週六，德國威斯巴登市（Wiesbaden）的消防隊，因為有民眾舉報聞到可疑氣味，懷疑是煤氣外洩，但消防隊的探測器並沒有檢測到煤氣的存在，更奇怪的是，該建築並沒有接煤氣管，由於氣味久久不散，消防員被迫在1天內出動4次。

最終，在將搜索範圍擴大到附近的商店後，消防員終於在一家亞洲超市裡，發現榴槤的存在，研判可能是購物中心的通風系統，導致榴槤味擴散到整棟建築。

無獨有偶，同一天在同一地區，也有居民抱怨在住宅的樓梯間，聞到可怕的煤氣味，結果發現源頭是鄰居帶來的這種奇特水果。

