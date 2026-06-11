季節限定「榴槤布丁」 又到左榴槤的季節喇！！ 榴槤控📢📢真的不能錯過🤣🤣 第1次用榴槤做布丁，原來超級好味😋😋 將榴槤起肉，加鮮奶打成幼滑的榴槤蓉，成品非常香濃軟滑，勁creamy，好正🤤🤤

製作時間: 1小時內

份量人數: 5-6人



食材

榴槤肉 320 g＋120

淡忌廉 172.5 ml

鮮奶 345 ml

煉奶 11 g

魚膠粉 9.5 g



食譜份量

140 ml 6杯





作法:

1 ：

1. 魚膠粉加入鮮奶中（55 ml；拌勻後，靜置5分鐘，待魚膠粉完全吸水膨脹），用熱水坐溶（如直接用熱水開溶，魚膠粉會容易結塊），攪拌至魚膠粉完全溶解

2 ：



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3 ：







4 ：





1. 榴槤去殼、起肉、去核 2. 將榴槤肉（320 g）加入鮮奶（185 ml），用攪拌機打成榴槤茸，放進雪櫃冷藏，備用

5 ：

1. 將淡忌廉和鮮奶（105 ml）混合，用微波爐加熱，加入煉奶，攪伴至煉奶完全溶解 2. 然後，加入已混合鮮奶的榴槤茸，拌勻 3. 再加入已混合鮮奶的魚膠粉，攪拌至完全均勻

6 ：







7 ：





1. 倒入杯子（8成滿），放進雪櫃冷藏至凝固 2. 將適量的榴槤肉放在布丁面作裝飾，即可

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- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56589

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