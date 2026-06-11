榴槤布丁
季節限定「榴槤布丁」 又到左榴槤的季節喇！！ 榴槤控📢📢真的不能錯過🤣🤣 第1次用榴槤做布丁，原來超級好味😋😋 將榴槤起肉，加鮮奶打成幼滑的榴槤蓉，成品非常香濃軟滑，勁creamy，好正🤤🤤
製作時間: 1小時內
份量人數: 5-6人
食材
榴槤肉 320 g＋120
淡忌廉 172.5 ml
鮮奶 345 ml
煉奶 11 g
魚膠粉 9.5 g
食譜份量
140 ml 6杯
作法:
1 ：
1. 魚膠粉加入鮮奶中（55 ml；拌勻後，靜置5分鐘，待魚膠粉完全吸水膨脹），用熱水坐溶（如直接用熱水開溶，魚膠粉會容易結塊），攪拌至魚膠粉完全溶解
2 ：
3 ：
4 ：
1. 榴槤去殼、起肉、去核 2. 將榴槤肉（320 g）加入鮮奶（185 ml），用攪拌機打成榴槤茸，放進雪櫃冷藏，備用
5 ：
1. 將淡忌廉和鮮奶（105 ml）混合，用微波爐加熱，加入煉奶，攪伴至煉奶完全溶解 2. 然後，加入已混合鮮奶的榴槤茸，拌勻 3. 再加入已混合鮮奶的魚膠粉，攪拌至完全均勻
6 ：
7 ：
1. 倒入杯子（8成滿），放進雪櫃冷藏至凝固 2. 將適量的榴槤肉放在布丁面作裝飾，即可
8 ：
9 ：
10 ：
11 ：
12 ：
13 ：
14 ：
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