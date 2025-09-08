專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
月餅2025｜榴槤月餅推介12間！一盒都免運/貓山王黑刺月餅買一送一/酒店早鳥優惠價
榴榴控每年最關注的榴槤月餅有得賣啦！想知道今年有什麼早鳥優惠及獨特款式，馬上看看Yahoo Food內文！
月餅2025除了必買蓮蓉月餅、冰皮月餅、流心奶黃月餅之外，怎少得了榴槤迷最愛的榴槤月餅和榴槤冰皮月餅！這次就推介12間高質貓山王、黑刺及其他榴槤月餅品牌，更有早鳥價、免運跟送贈品優惠，一定讓你「榴槤忘返」！
榴槤月餅2025推介1.自肥鮮食：一盒都免運送上門！90%榴槤果肉餡料
想在家中都享受到榴槤月餅又或是想送榴槤月餅給朋友又夾不到時間？只要於KKday購買自肥鮮食的榴槤月餅（
原價$326起/盒，優惠價$238起/盒），就可以享受到一盒都免運的優惠！而且一盒有齊四款不同口味，包括貓山王榴槤冰皮、竹炭黑刺冰皮黑刺、芒果冰皮貓山王、班蘭冰皮黑刺，如果一次過買三盒更可低至$218盒，再送2盒貓山王麻糬跟1盒黑刺麻糬！但購買1盒都會送1盒貓山王麻糬！
榴槤月餅2025推介2.帝一榴：馬來西亞國宴級榴槤品牌 低至買一送一
有買開榴槤月餅的話，一定不會對馬來西亞國宴級榴槤品牌帝一榴感到陌生，今年繼續有黑刺月餅、貓山王月餅可選擇，分別有4件裝跟8件裝，喜歡不同口味的話，推介榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒，有齊黑刺榴蓮月餅2個、貓山皇榴蓮月餅2個、跟D24榴槤麻糬4個（
原價$458/盒，優惠價$318/盒）。而且現在早鳥價預購即可享低至6折優惠，又或者於7月31日前購買經典貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒 (4個裝)，即可享低至買一送一優惠！
換領地點請按此
榴槤月餅2025推介3.美心月餅：全新貓山王軟心月餅
要說到最街知巷聞的月餅品牌，怎少得價格親民的美心月餅？美心的榴槤冰皮月餅分為軟心跟冰皮，兩者都是選用馬來西亞榴槤肉，天然樹上完熟，果香濃郁，保留榴槤绵密質感，不過前者是全新推出，更為軟糯可口。
換領地點：香港美心集團中菜、美心西餅及MX分店
*不適用於部份分店：美心中菜 (廣場飯店由翠園及茶茶居主理、紫玉蘭、北京樓 (金鐘太古廣場)、美中鴨子、城中鴨子、淂記),美心西餅 (羅湖站、落馬洲站及高鐵西九龍站美心西餅),Homebake (中環萬邦行)及MX (落馬洲站MX、西九高鐵站MX、機場中場MX、機場一號客運大樓can.teen、DELI-O)，不設換領
榴槤月餅2025推介4.馬拉屋：黑刺榴槤月餅買一送一
榴槤月餅在月餅市場向來都是貴價貨，但想不到在馬拉屋買榴槤月餅竟然有買一送一優惠！現在於KKday購買貢品級黑刺王榴槤冰皮月餅、經典極品貓山王榴槤冰皮月餅、大滿足（兩款皇牌口味）或是至尊貓山王榴槤冰月餅，即可享買一送一優惠，低至優惠價$199盒，凡購4張月餅劵可免費享一次送劵上門服務。
換領地點
馬拉屋
地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座5樓H室（地圖按此）
榴槤月餅2025推介5.榮華餅家：網店享低至$196.5盒！
榮華月餅一向都是香港人熱愛的老字號，雖然是老字號，但不代表不會進步！榮華月餅的貓山王月餅選用果香濃郁的馬來西亞貓山王榴槤作餡料配上軟綿細滑的冰皮外層，入口香甜軟糯，濃而不膩，現在於網店預訂還可享優惠價$196.5/盒（
原價$378/盒）！
換領地點：全線榮華餅家
榴槤月餅2025推介6.港麗酒店：酒店中菜廳限量300盒
港麗酒店金葉庭自推出迷你貓山王榴槤月餅（
原價$518/盒，優惠價$415）後大受歡迎，全因主廚選用精選馬來西亞貓山王榴槤製作，每顆月餅均以金黃酥脆的曲奇餅皮包裹榴槤果肉，榴槤如忌廉般的質感與綿密滑潤的奶黃完美融合，限量300盒，手快有手慢無。
榴槤月餅2025推介7.皇玥：古天樂都愛！必食月餅大師製流心貓山王榴槤月餅
提到月餅怎能少了繼續請來影帝古天樂做代言人的皇玥，品牌由「奶黃月餅之父」之稱的葉永華大師傅領軍，流心貓山王榴槤月餅採用新鮮帶核果肉，全手工去核，保留純正榴槤果肉融入月餅，更有流心效果，品牌的月餅更於2022年獲得「世界食品品質評鑒大獎」(Monde Selection)－最高金獎，一盒有齊流心奶黃月餅及流心貓山王榴槤月餅的果逸流心雙輝月餅（
原價$368），現以優惠價$308就買得到。
換領地點：全線皇玥
榴槤月餅2025推介8.榴一刻：自選貓山王/黑刺冰皮月餅 買一盒都送榴槤麻糬
榴槤品種多，但小朋友才做選擇，成年人當然全部都要！榴一刻今年繼續精選馬來西亞貓山王跟黑刺製作成「榴一刻雙皇組合」榴槤冰皮月餅，一盒內有齊黑刺王冰皮月餅及貓山王冰皮月餅各3個，現在快閃價以$476即可享兩盒「榴一刻雙皇組合」榴槤冰皮月餅，更隨機送貓山王 / 黑刺王榴槤麻糬（4粒）！
換領地點按此
榴槤月餅2025推介9.望月：城中人氣之選 香濃榴槤奶黃月餅
說到城中最受歡迎的月餅品牌，怎能少了後起之秀「望月」。望月的月餅一向有水準，如果想一次過享受奶皇月餅跟榴槤的幽香，推介望月推出的榴槤奶黃月餅（
原價$248/盒，優惠價$208/盒），精選時令貓山皇榴槤，濃郁甘甜而軟糯的果肉，令奶黃更細滑綿密。
換領地點
旺角彌敦道636號銀行中心廣場2樓201舖（地圖按此）
銅鑼灣記利佐治街1號金百利Island Beverley 3樓 (市集位置)（地圖按此）
榴槤月餅2025推介10.唯港薈：最愛「榴槤」酒店 馬來西亞總廚推貓山王冰皮榴槤
提到把榴槤在酒店界發揚光大的酒店，相信不少人第一時間都會想起唯港薈，來自馬來西亞的唯港薈行政總廚Danny師傅，每年都會舉辦馬來西亞榴槤早午餐跟榴槤下午茶，除了受到榴槤迷追捧，就連馬來西亞駐香港總領事館都鼎力支持！今年再次呈獻備受矚目的貓山王榴槤冰皮月餅（
原價$598/盒，優惠價$458）。今年貓山王榴槤冰皮月餅選用了全新配方冰皮更薄更煙韌，包裹著大量香濃的貓山王榴槤果蓉，每一口都充滿榴槤果餡的香氣，令人齒頰留香。
換領地點
地址： 尖沙咀科學館道17號唯港薈（地圖按此）
榴槤月餅2025推介11.九龍香格里拉酒店：香宮榴槤冰皮月餅二重奏 享早鳥優惠價
九龍香格里拉酒店推出香宮榴槤冰皮月餅二重奏（
原價$538/盒，優惠價$457/盒），包括貓山王榴槤冰皮月餅及黑刺榴槤冰皮月餅各3件，馬來西亞直送冰皮月餅以柔軟的冰皮分別包裹着貓山王果肉或黑刺果肉製成的飽滿餡料，一盒月餅雙重滋味，必定帶來入口回甘的味蕾體驗。
換領地點：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店（地圖按此）
榴槤月餅2025推介12.聖安娜餅屋：貓山王xD24榴槤新配搭 特設祝福語
貓山王跟D24一向深受歡迎，想一次過品嚐兩款榴槤的滋味，推介聖安娜餅屋的榴槤果皇冰皮月餅券（
原價$209/盒，優惠價$119/盒），月餅以貓山王製成軟心，D24作豆蓉，讓味蕾一次過得到雙重榴槤極級享受。而且每個月餅都印上可愛祝福語，有心思又可以打卡。品牌另外還有名貴的DBF貓山王及黑刺榴槤冰皮月餅可選購。
換領地點：全線聖安娜餅屋
