榴槤冰皮月餅早鳥買1送1優惠！「榴一刻」一盒6個黑刺王／貓山王榴槤月餅+送榴槤麻糬
「榴一刻」率先於KKday推出榴槤冰皮月餅早鳥買1送1優惠，折後只需$238已可入手，即看內文：
中秋節將至，各位榴槤控今年不妨跳出傳統蓮蓉或蛋黃口味，以一口香濃爆表的「榴槤冰皮月餅」來應應節！每年都十分熱賣的「榴一刻」，率先於KKday推出榴槤冰皮月餅早鳥優惠，限時買1送1優惠後，最平只需$238即可入手一盒6個的黑刺王及貓山王榴槤冰皮月餅，而且再送4粒榴槤麻糬，非常抵食！清爽的冰皮配上濃郁的榴槤餡，絕對是中秋節的最佳節日甜品，大家快趁月餅早鳥優惠入手喇！
限時買1送1！最平$238入手黑刺王／貓山王榴槤月餅
今年「榴一刻」於7月已經搶閘推出榴槤冰皮月餅早鳥買1送1優惠，折後每盒只需$238即有3件黑刺王及3件貓山王冰皮月餅。兩款榴槤月餅都使用來自馬來西亞新鮮果泥製作，而且不加任何人造香精及防腐劑，每一啖都保證是最原始濃郁的果香！當中的黑刺王質地細滑，味道偏甜，帶一點回甘，果香自然；而貓山王則有濃烈的榴槤香氣，口感濃郁厚實，甜中帶奶香，配上糯米粉製成的冰皮外層，軟糯不黏牙，食落有點像雪糕的感覺，消暑一流！現在只要去KKday預訂，更獨家再送4粒榴槤麻糬，榴槤控一定可以大滿足！不過提提大家，榴槤冰皮月餅只限旺角門市自取，到時記得帶定冰袋去取貨啊！
【買一送一】榴一刻｜黑刺王及貓山王榴槤冰皮月餅 送榴槤麻糬（4粒）
特價：$476/2盒｜
原價：$1,048/2盒
