槍殺事件抽水 名嘴Jimmy Kimmel言論失實節目停播

【on.cc東網專訊】曾主持《奧斯卡金像獎》4次的美國名嘴Jimmy Kimmel，周一（15日）於其清談節目《Jimmy Kimmel Live》評論右翼保守派名嘴柯克（Charlie Kirk）上周於校園辯論時被槍殺一事，屬於左翼立場、長期反對美國總統特朗普（Donald Trump）的Jimmy表示：「我們上周末去到新低點，MAGA（讓美國再次偉大）黨拚命地嘗試描繪這個謀殺柯克的小伙子為他們派系以外的人，盡他們所能去爭取政治分數。」然而事件調查仍在進行，初步顯示槍手仇視右翼立場。電視台周三（17日）宣布Jimmy節目將無限期停播，表示他們公司「強烈反對Kimmel先生最近作出關於柯克被殺事件的評論，將改以其他節目取代」。

另一左翼美國名嘴Stephen Colbert早前宣布不獲續約，明年節目是最後一季。特朗普於社交網站表示：「美國的好消息：收視低迷的Jimmy Kimmel節目被取消了。恭喜電視台終於有勇氣做應該做的事。Kimmel完全零才華，收視還竟然比Colbert更差。」他更向另外兩個左翼美國名嘴Jimmy Fallon與Seth Meyers叫陣，叫電視台炒掉他們。

不過左翼為主的荷里活紛紛聲援Jimmy，美國男星賓史迪拿（Ben Stiller）於社交網站轉載Jimmy新聞，留言表示：「咁樣唔啱。」美國男星「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）留言爆粗呼籲電視台「企硬！！！企X硬！！！」。

