騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
樂天女孩笑笑出車禍 認了：邊化妝邊開車
[NOWnews今日新聞] 台啤雲豹職籃知名啦啦隊員「電豹女」笑笑，今年正式加入樂天桃猿啦啦隊，甜美外型深受許多粉絲喜愛，近日她在節目中自爆，曾因為趕通告邊開車邊化妝，結果不慎追撞前車，笑笑坦言當下腦袋一片空白，所幸對方人和車子都毫髮無傷。
笑笑因甜美外型及活潑個性深受許多粉絲喜愛，節目邀約不斷的她，近日在《姊妹亮起來》中自爆，某天因為太晚起床，再加上家住得比較遠，為了趕通告，於是邊化妝邊開車，剩下最後一個步驟準備畫眼線時，她沒注意到前方已經在塞車，一切車道就撞上前車。
邊化妝邊開車 笑笑愛車剛買三個月就出車禍
笑笑邊畫眼線邊切車道的危險行徑，連主持人嚴立婷都忍不住吐槽：「妳以為妳是SKY是不是？」笑笑則表示，自己第一次發生車禍，當下腦袋一片空白，不只整個人撞向方向盤，就連才剛買三個月的愛車，車頭也撞毀。
發生車禍後，她坦言當下很怕對方生氣，「一下車我就先90度鞠躬跟人家道歉」，對方則不計較，表示沒關係。不過，笑笑事後才驚覺自己沒有保保險，透露：「因為我的保險是，如果我撞到別人，人家的車子有事，我可以（用）保險賠人家的車，沒有保自己的。」最後自行吸收所有修車費用。
資料來源：姊妹亮起來YT
更多 NOWnews 今日新聞 報導
熊霓率先完成續約！樂天女孩新賽季動向曝光 三本柱留隊成焦點
TWICE高雄開唱！樂天女孩崔荷潾搶不到票 改追孫淑媚：想看本人
娛樂搶先看／粿粿不捨王子想獨扛800萬、樂天女孩孟潔熱戀馮晨軒
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜151條生命的悲鳴，五級大火燒出工程「致命疏忽」！特首李家超下令成立獨立委員會：法官徹查，追責到底！
大埔宏福苑五級火｜151條生命的悲鳴，五級大火燒出工程「致命疏忽」！特首李家超下令成立獨立委員會：法官徹查，追責到底！早前大埔宏福苑一場五級火警，造成至少151人死亡，是香港近年來最為慘痛的社區災難之一。這場人命傷亡極其慘重的火災，令社會對樓宇維修工程的安全問題產生巨大恐慌。面對公眾對真相和公義的強烈訴求，行政長官李家超於今日（2日）宣布，將成立一個由法官主持的獨立委員會，以最高規格全面徹查事故成因及相關問題。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：政府新聞處、Medical Inspirea製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 2 小時前
何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬
樓市氣氛回暖，近月多個老牌家族陸續入市，當中灣仔地標屋苑囍滙更屢錄名人置業。最新交易顯示，何東家族第四代後人何猷廣以1,618萬元購入囍滙一個低層兩房單位，實呎迫近3萬元。28Hse.com ・ 3 小時前
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 6 小時前
菅野美穂讓全日本睡不著？ 背後到底藏了什麼驚嚇秘密！
那時候她才國中二年級，1991年直接通過電視朝日徵選，變成「櫻っ子倶樂部さくら組」一員，兩年後《ツインズ教師》就演上電視。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
宏福苑火災｜《大公報》社評：政府應考慮成立「獨立檢討委員會」
大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。 文章引用2018年香港曾發生嚴重的巴士翻側事故，當時特區政府成立了相關「獨立檢討委員會」，全面檢討專營巴士的安全及運作安排，發揮了積極作用。文章建議特區政府不妨參考有關做法，加以優化，邀請相關專家加入，務求全面、深入、高效，盡快找出事故原因並提出改善措施，如此才能盡快回應社會關切，建立更完善的監管制度，防止類似災難重演。 明報：當局應考慮以獨立調查或獨立檢討 《明報》亦發表社評，建議政府應該考慮以獨立調查或獨立檢討的方式，由法官領導相關調查工作。文章指出，近30年，政府曾5次成立獨立調查委員會，由大法官領導調查多宗重大事故，包括嘉利大廈大火、機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。成立獨立調查委員會跟進宏Fortune Insight ・ 5 小時前
韓國女團御用彩妝師公開「水光底妝」失敗的4個關鍵誤區：妝前太滋潤、水光棒直接塗都NG
水光肌底妝四大地雷區：妝前護膚「過度滋潤」是脫妝元兇許多人誤以為要畫出水光感，妝前保養就得塗得油亮油亮。Haemin老師提醒，這絕對是大錯特錯！ 如果在妝前狂用高滋潤的護膚品（如厚重的面霜、護膚油），當後續再疊擦防曬與粉底時，肌膚根本吸收不了，只會導致底妝浮在表...styletc ・ 1 小時前
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
今日（2 日）是大埔宏福苑五級火發生第七日。行政長官李家超今早出席行政會議前見記者，表示 12 月 7 日立法會選舉將會如期舉行。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
NBA ｜當錫奪湖人時代首個獎項
盧卡當錫加盟湖人還未夠一年，終於獲得其個人首個獎項。若保持這戰績，他更大有機會問鼎MVP。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
濱崎步上海萬人場突取消！ 浦發銀行體育中心內幕曝光！
哎喲，上海的浦發銀行東方體育中心本該是萬人尖叫的聖誕後派對，誰知29日濱崎步演唱會前一天，主辦方一句「不可抗力」直接喊卡！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
2025十大最受歡迎「療癒IP」公仔角色排行榜！POPMART、Sanrio、G-Dragon以愛貓之名品牌引起瘋搶潮
2025 十大最受歡迎療癒 IP 盤點！近年「療癒文化」興起，新世代喜愛收集「可愛東西」為內心重注力量，大家的家中也放滿了喜愛的「角色 IP」吧！由日本可愛文化 Chiikawa 、中國潮玩 Labubu 至英國療癒系 Jellycat ，一起來細數 2025 年最受歡迎的「角色 IP」！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【龍豐】豐搶價 OLAY 胜肽專硏緊緻輕潤乳霜 $228/件（即日起至08/12）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Urban Decay 控油定妝噴霧 $46/件、Laneige補濕睡眠面膜EX $78/件、Cerave長期滋潤潤膚乳 $85/件、NIVEA 豐盈水潤顯色潤唇膏SPF20 $35/件、OLAY 胜肽專硏緊緻輕潤乳霜 $228/件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 小時前
利苑片皮鴨套餐85折優惠 多間分店適用！人均$96起歎即燒燙片皮鴨配龍蝦湯西施泡飯
用親民價錢歎熱騰騰的星級美味？人均僅需$96就能食到利苑「即燒燙手片皮鴨+龍蝦湯西施泡飯」精選組合，2-3人用的確抵食！這款片皮鴨堅持即燒即燙，出爐時仍保持酥脆，趁熱裹上京蔥、青瓜與甜醬，一口鎖住美味；再搭配馳名龍蝦泡飯，性價比超高！優惠於Klook獨家發售，片皮鴨迷一定要快手預訂！Yahoo Food ・ 3 小時前
芷珊再約王嘉爾 ｜王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
《芷珊再約黃嘉爾》來到第二站澳門，芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的Jackson。一連三日的演唱會門票火速售罄、全場座無虛席Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前