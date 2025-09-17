小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
樂天球團怒喊告！嘎琳宣布退隊：生活被抹黑
[NOWnews今日新聞] 樂天桃猿啦啦隊女神嘎琳（胡佳琳）昨（16）日透過社群宣布，今年和球隊合約期滿之後，將正式退出啦啦隊，她提及過去的自己生活單純，不過卻受到嚴重的抹黑，使她心靈無法承受。對此樂天球團於今日稍早發聲，表示近日以來自家球員、啦啦隊時常受到抹黑，已經搜集許多證據準備對造謠者提告。
嘎琳發文退團 坦言自己生活單純卻被抹黑
嘎琳透過IG限時動態表示，自己只是一個生活非常單純的人，「每天都是兩點一線、不應酬、不喝酒，也不想大紅大紫，跳啦啦隊只是喜歡表演，這個工作本來是讓我很開心的。」然後最近她卻被爆料是富商小三，許多不實的報導，讓她意識到自己並不適合演藝圈，在跟家人好好商量後，決定在今年合約結束後退出啦啦隊。
同時嘎琳坦言，其實經過了各種報導後，自己的工作機會不僅完全沒減少，反而帶來了許多代言合作機會，不過因為自己不知道怎麼回應虛構的報導內容，因此決心離開這個圈子，「很感謝家人的支持，鼓勵我的粉絲以及球迷朋友，因為有您們，我才能勇敢堅持到今天，真的謝謝您們。」
樂天球團回應了！已蒐證準備提告
在嘎琳發布退團聲明後，樂天球團於今日嚴正發聲，表示近期除了啦啦隊員，也有許多選手遭到惡意謠言攻擊，甚至有許多媒體在未經查證的狀況下，就報導了許多虛假內容，這對球團、選手、啦啦隊員都造成了嚴重的傷害，「對於惡意散佈謠言、誹謗攻擊、不實報導、捏造與煽動、人身攻擊與毀謗等行為，球團皆已全面收集相關言論與證據。必要時，我們將採取法律行動，以捍衛所有選手、樂天女孩、球團，以及廣大球迷的名譽與權益。」表示球團已經忍無可忍，蒐證完準備向惡意抹黑者提告。
【球團聲明】
樂天桃猿的選手與團隊一直以來都全力以赴。無論是在場上奮戰，或是在場下努力不懈，其目標都是為了能為球迷們帶來勝利與榮耀。
然而，近期除球團與部分選手接連遭受網友在網路上的惡意放話與攻擊，我們也注意到，部分媒體與網友針對樂天女孩（啦啦隊成員）進行了毫無根據的臆測、不實言論與煽動行為，未經查證甚至報導虛假或基於臆測的內容，對球團、選手以及啦啦隊員造成了嚴重的損害。
這些虛假內容與惡意言論不僅嚴重扭曲事實，更對專業投入的大家造成了巨大的傷害與精神壓力，選手與樂天女孩作為球團的重要一員，始終以敬業精神在比賽中帶給球迷正向能量，不應成為被誹謗中傷的對象。
對於球迷們長期以來的支持與鼓勵，我們深表感謝。無論是進場應援、透過轉播關注，或是在社群媒體上給予正向的鼓勵，都是球團前進的最大動力。
對於合理的批評與建設性的意見，球團一向虛心接受並努力改進。
然而，對於惡意散佈謠言、誹謗攻擊、不實報導、捏造與煽動、人身攻擊與毀謗等行為，球團皆已全面收集相關言論與證據。必要時，我們將採取法律行動，以捍衛所有選手、樂天女孩、球團，以及廣大球迷的名譽與權益。
樂天桃猿始終相信，棒球是一項能凝聚人心、帶來希望的運動。
我們將持續努力，回饋所有一路支持我們的球迷。同時，也呼籲外界共同維護一個健全、公正且理性的運動環境。
樂天桃猿球團 敬上
資料來源：IG
看更多嘎琳相關新聞：
嘎琳合約結束就退圈！爆當黃苡峻小三形象大跌：我真的很不適應
嘎琳被爆當小三千萬代言飛了？嗲求黃苡峻想辦法 他付錢堵正宮嘴
更多 NOWnews 今日新聞 報導
嘎琳小三風波沒完再傳爭議！憂1事「拒碰男主角」樂天球團發聲了
嘎琳拍廣告不跟異性對戲！全程替身女扮男裝代打 知情人士曝內情
嘎琳捲小三風波！「106公分長腿」球團最愛 啦啦隊當演藝圈跳板
其他人也在看
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光
昔日「𡃁模」程美段（Kiwi）因參加TVB節目《美女廚房》而漸為人識，後來上杜汶澤煮食節目擔任主持，一件「車厘龜」貼身衫更成為話題。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳茵媺曾被批身材走樣似師奶 近照力證修身成功重回巔峰
陳茵媺與陳豪於2013年結婚，育有三名小朋友，並選擇淡出演藝圈，專心照顧家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應BOYZ合體可能性：只要信不要問
關智斌（Kenny）即將於啟德體藝館舉行個人演唱會，日前出席活動被問及會否與BOYZ前隊友張致恒（Steven）合體，Kenny就表示要等待合適時機，更透露兩人仍然是朋友，不過就未有經常聯絡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
荷里活巨星羅拔烈福離世 享年89歲
美國男星羅拔烈福（Robert Redford）今日（16日）於美國辛丹斯寓所於睡夢中離世，享年89歲。其公關表示：「羅拔烈福於2025年9月16日於猶他州山區辛丹斯家中離世，這是他深愛的地方，身邊圍繞著他摯愛的人。我們將非常懷念他。」羅拔同時是演員與導演，21歲加入影壇，縱橫影壇超過60載，曾憑1973年電影《老千計狀元才》（The Sting）獲奧斯卡影帝提名，並憑1980年電影《普通人》（Ordinary People）奪得奧斯卡最佳導演。他憑1994年電影《幕後謊言》（Quiz Show）獲最佳電影與最佳導演提名，並於2002年獲得奧斯卡終身成就獎。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 2 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 10 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 8 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 4 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影
行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。28Hse.com ・ 5 小時前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 5 小時前