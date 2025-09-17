樂天球團怒喊告！嘎琳宣布退隊：生活被抹黑

▲樂天啦啦隊女神嘎琳（胡佳琳）宣布將退出啦啦隊，對此樂天球團發聲了，表示最近自家球員、啦啦隊總受到抹黑，正在準備對造謠者提告。（圖／嘎琳IG）

[NOWnews今日新聞] 樂天桃猿啦啦隊女神嘎琳（胡佳琳）昨（16）日透過社群宣布，今年和球隊合約期滿之後，將正式退出啦啦隊，她提及過去的自己生活單純，不過卻受到嚴重的抹黑，使她心靈無法承受。對此樂天球團於今日稍早發聲，表示近日以來自家球員、啦啦隊時常受到抹黑，已經搜集許多證據準備對造謠者提告。

嘎琳發文退團 坦言自己生活單純卻被抹黑

嘎琳透過IG限時動態表示，自己只是一個生活非常單純的人，「每天都是兩點一線、不應酬、不喝酒，也不想大紅大紫，跳啦啦隊只是喜歡表演，這個工作本來是讓我很開心的。」然後最近她卻被爆料是富商小三，許多不實的報導，讓她意識到自己並不適合演藝圈，在跟家人好好商量後，決定在今年合約結束後退出啦啦隊。

廣告 廣告

同時嘎琳坦言，其實經過了各種報導後，自己的工作機會不僅完全沒減少，反而帶來了許多代言合作機會，不過因為自己不知道怎麼回應虛構的報導內容，因此決心離開這個圈子，「很感謝家人的支持，鼓勵我的粉絲以及球迷朋友，因為有您們，我才能勇敢堅持到今天，真的謝謝您們。」

▲嘎琳發聲。（圖／翻攝自嘎琳IG＠54lin._.a）

樂天球團回應了！已蒐證準備提告

在嘎琳發布退團聲明後，樂天球團於今日嚴正發聲，表示近期除了啦啦隊員，也有許多選手遭到惡意謠言攻擊，甚至有許多媒體在未經查證的狀況下，就報導了許多虛假內容，這對球團、選手、啦啦隊員都造成了嚴重的傷害，「對於惡意散佈謠言、誹謗攻擊、不實報導、捏造與煽動、人身攻擊與毀謗等行為，球團皆已全面收集相關言論與證據。必要時，我們將採取法律行動，以捍衛所有選手、樂天女孩、球團，以及廣大球迷的名譽與權益。」表示球團已經忍無可忍，蒐證完準備向惡意抹黑者提告。

【球團聲明】



樂天桃猿的選手與團隊一直以來都全力以赴。無論是在場上奮戰，或是在場下努力不懈，其目標都是為了能為球迷們帶來勝利與榮耀。



然而，近期除球團與部分選手接連遭受網友在網路上的惡意放話與攻擊，我們也注意到，部分媒體與網友針對樂天女孩（啦啦隊成員）進行了毫無根據的臆測、不實言論與煽動行為，未經查證甚至報導虛假或基於臆測的內容，對球團、選手以及啦啦隊員造成了嚴重的損害。



這些虛假內容與惡意言論不僅嚴重扭曲事實，更對專業投入的大家造成了巨大的傷害與精神壓力，選手與樂天女孩作為球團的重要一員，始終以敬業精神在比賽中帶給球迷正向能量，不應成為被誹謗中傷的對象。



對於球迷們長期以來的支持與鼓勵，我們深表感謝。無論是進場應援、透過轉播關注，或是在社群媒體上給予正向的鼓勵，都是球團前進的最大動力。



對於合理的批評與建設性的意見，球團一向虛心接受並努力改進。



然而，對於惡意散佈謠言、誹謗攻擊、不實報導、捏造與煽動、人身攻擊與毀謗等行為，球團皆已全面收集相關言論與證據。必要時，我們將採取法律行動，以捍衛所有選手、樂天女孩、球團，以及廣大球迷的名譽與權益。



樂天桃猿始終相信，棒球是一項能凝聚人心、帶來希望的運動。



我們將持續努力，回饋所有一路支持我們的球迷。同時，也呼籲外界共同維護一個健全、公正且理性的運動環境。



樂天桃猿球團 敬上

資料來源：IG

看更多嘎琳相關新聞：

嘎琳合約結束就退圈！爆當黃苡峻小三形象大跌：我真的很不適應

嘎琳被爆當小三千萬代言飛了？嗲求黃苡峻想辦法 他付錢堵正宮嘴

更多 NOWnews 今日新聞 報導

嘎琳小三風波沒完再傳爭議！憂1事「拒碰男主角」樂天球團發聲了

嘎琳拍廣告不跟異性對戲！全程替身女扮男裝代打 知情人士曝內情

嘎琳捲小三風波！「106公分長腿」球團最愛 啦啦隊當演藝圈跳板