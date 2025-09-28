康強苑停車場。(網上圖片)

樂富有人在私家車在猝死。警方周六下午5時許接報指，一名中年漢昏迷倒臥在一輛停泊於康強苑停車場的私家車駕駛座。救援人員接報到場時，證實58歲王姓男司機已明顯死亡，毋須送院，其死因有待驗屍後確定，案件列作「屍體發現」。

據報，警方翻查閉路電視發現死者同日早上9時許抵達停車場，然後步行往附近的摩士公園踢波，約兩小時後折返取車，初步調查懷疑他在運動後不適暈倒，被發現時車內仍有濕透球衣和球鞋。換言之，由他返回停車場取車至被發現在車內暈倒時，已經相隔近6小時。

▼椰菜好處▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/樂富中年漢踢波後取車-6小時後被揭倒斃私家車內/603705?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral