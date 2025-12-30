樂建居｜東涌地棄招標直交房協發展 公屋聯會：市況未明發展商參建難度高(蘇敬華報道)

【Now新聞台】私人參建居屋計劃「樂建居」東涌的用地，政府決定不公開招標，直接交予房協發展。有關注團體認為市況未明朗下，要私人發展商參建居屋，難度很高。房協指，歡迎政府決定，並正與政府協商開展有關項目的細節安排。

2023年6月13日，房屋局局何永賢：「希望利用私人市場的靈活性，一併交進同一項目中。」

這種靈活性要活用都並非易事，樂建居兩幅地皮之一、鄰近興建中的東涌東站，原訂計劃2023年底招標的東涌122區用地，事隔兩年，房屋局公布不用公開招標，直接交由房協發展資助出售房屋，預計2031至32年度，提供約1600個單位。

房屋局指，一直根據社會需求和實際情況，調整不同用地的安排，形容房協發展資助出售房屋有豐富經驗，檢視後決定將用地交予房協，期望能加快落成。

私人參建居屋計劃「樂建居」於2022年施政報告提出，到2023年6月房屋局公布推出三幅用地，首兩幅招標的是柴灣祥民道及東涌122區，東涌用地至今一直無招標。柴灣祥民道地皮2024年第二季曾招標，但最終只收到一份標書，流標收場。至於房屋局提過「稍後公布」的第三幅用地，至今未有下文。

有關注團體認為市況未明朗下，要私人發展商參建居屋，難度很高，交給房協發展是合適選擇。

公屋聯會總幹事招國偉：「這塊地皮應該預計最快2030/31年度落成，正正房協在該年度沒一些資助房屋計劃興建，變相補充了房協在供應上所謂空白位，也豐富了在東涌新填海區一帶偏向較多盤，例如早前出售的裕雅苑、裕興苑，甚至居屋2025的裕豐苑，全部都是房委會居屋為主，我認為增加不同機構興建的資助房屋，狀況會好一點。」

房屋局指，正密切留意市場發展，檢討是否需要調整樂建居部分主要參數，以及未來其他樂建居用地的招標安排。

