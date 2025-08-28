樂易玲不再擔任邵氏兄弟授權代表及法律程序代理人 仍保留邵氏執董身份

邵氏兄弟控股日前公告，宣布出任TVB助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理嘅樂易玲，由八月二十五日（本周一）起不再擔任邵氏兄弟授權代表，以及負責接收公司法律程序文件及通知嘅法律程序代理人，但樂易玲仍然係邵氏執行董事。邵氏同時宣布執行董事顧炯已獲委任為授權代表及法律程序代理人。公告指顧炯於二零二五年三月加入邵氏，擔任公司執行董事。

樂易玲

根據邵氏嘅資料，現年68歲嘅樂易玲，於二零零三年十一月首次加入電視廣播，擔任藝員科助理總監， 於二零零四年五月獲擢升為製作資源部副總監及於二零零八年一月獲擢升為製作資源部總監，及於二零一六年七月再獲擢升至TVB助理總經理（藝員管理及發展）。樂小姐1978年入行，初期於佳視及麗的從事幕後編導工作，後來轉到多間大型電影製作公司擔任製作統籌及監製，包括邵氏兄弟，歷年監製作品有《表錯七日情》、《傾城之戀》、《跛豪》、《青蛙王子》、《Laughing Gor之變節》及《72家租客》等。樂小姐一度離開影視行業多年，直到2003年先重返TVB。

樂易玲

