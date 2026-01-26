樂板—躍進滑板文化節奏 | 探索滑板多元文化

還記得小時候，滑板運動總被扣上不良、反叛等負面標籤，但隨著2020年被正式列入奧運比賽項目後，不論在香港抑或海外，均有更多人留意、接觸和討論這項運動，甚至越來越多本地家長樂意讓小孩嘗試。事實上滑板運動經過多年發展與演變，早已超越運動本質，還涵蓋設計、藝術、攝影、音樂和街頭文化等多個範疇，成為表達創意與連繫社群的媒介。

《樂板—躍進滑板文化節奏》由即日至4月13日於香港設計中心DX設計館前館舉行。PHOTO / HKDC

現於香港設計中心（HKDC）DX設計館前館舉行的《樂板—躍進滑板文化節奏》展覽，便從設計、物料再生、潮流時尚與社群互動等不同角度，回顧滑板運動的發展歷程，並探討其對香港以至全球各地所產生的影響力。

手指滑板適合不同年紀的參展人士，以指尖感受這項運動所蘊含的創意與活力。PHOTO / HKDC

展覽名稱中「樂板」一詞，是從滑板運動的基礎動作「落斜板」取得靈感，寓意展覽從基礎開始，層層遞進探索滑板文化的多樣性與深度，同時體現滑板運動帶來的快樂、刺激、自由等核心精神。展覽分成參與、創作與交流三大核心，除介紹滑板運動的歷史軌跡、服飾、音樂與相關的周邊產品，內容還延伸至設計和環保再造等範疇，具體展現滑板文化如何透過重複、調整與互動經驗，成為一種獨特的創作方式與生活態度。

每件由滑板改造的創意物品，蘊含滑板手獨一無二的故事與拼搏精神。PHOTO / HKDC

其中包括展出一系列由「退役」滑板改造而成的配飾和家具等創意物品，既將街頭文化帶入日常生活，同時彰顯滑板文化的靭性與創新力。主辦方更邀請滑板手與陶藝家合作，把滑板轆重塑成獨一無二的陶轆作品，呼應滑板文化中從失敗中學習的精神。此外，展覽期間亦將舉辦多場分享會及工作坊，藉此加深公眾對這項運動的認識，並促進社區凝聚及文化交流。

把滑板轆重塑成獨一無二的陶轆作品，呼應滑板文化中從失敗中學習的精神。PHOTO / HKDC

《樂板—躍進滑板文化節奏》

日期：即日至4月13日

時間：11am至7pm

地址：深水埗通州街280號DX設計館地下前館