樂當農夫種芭樂！歌王洪榮明年1/17高雄開唱

▲62歲金曲歌王洪榮宏（如圖）近年定居新竹，樂當農夫種芭樂、養雞，今天唱片公司宣布明年1月17日將在高雄開唱。（圖／阿爾發音樂提供）

[NOWnews今日新聞] 62歲金曲歌王洪榮宏近年移居新竹，樂當農夫種芭樂、養雞的生活，阿爾發音樂今（24）日宣布，洪榮宏明年將展開新一輪的巡迴演唱會，預計在2026年1月17日於高雄流行音樂中心舉辦《舊情綿綿》演唱會，洪榮宏除了恬適的田園生活，近期也積極投入排練。

▲金曲歌王洪榮宏（如圖）近年回歸田園生活，過著種芭樂、養雞的生活，每天都是公雞叫醒他。（圖／阿爾發音樂提供）

金曲歌王回歸田園生活 每天被公雞叫醒的日子

洪榮宏對於當農夫的身分十分自得其樂，並表示自己在經營洪氏開心農場，每天早上都是被公雞叫醒，就連雞蛋也能自給自足，採收無農藥的種植芭樂時，還能現摘現吃，生活過得相當愜意。他打趣說：「雖然不是專業農夫，但看到自己飼養的雞長大，芭樂結實累累，非常有成就感。」

洪榮宏表示維持體力與最佳狀態對歌手而言至關重要，為了應對高強度的演出，他除了日常的體能基礎訓練，在飲食方面也有所講究，雖然不特別忌口，但會多方攝取營養，他表示，自己已經62歲，該補充的維他命營養素都有列好的功課表，必須按表操課補充營養早已成為習慣，才能應付長時間的彩排與巡演。

▲洪榮宏（如圖）明年將在高雄流行音樂中心開唱，為保持體力和外型，他表示運動是最好的保養，適時地做醫美是對演藝事業的尊重。（圖／阿爾發音樂提供）

運動是最好的保養 做醫美是對演藝專業的尊重

談及在鏡頭前保持帥氣的秘訣，洪榮宏坦言，「愛美這件事從來不分年紀。」除了早晚基礎保養，他認為運動流汗是最好的保養品，有時也會藉由醫美的協助，但自己很怕痛，因此多半還是以平日的保養為主，他強調不只是為了外表，也是對自己專業的一種尊重，「當你狀態好，自然能將最好的表演帶給觀眾。」

洪榮宏《舊情綿綿》演唱會將於2026年1月17日在高雄流行音樂中心登場。這次演唱會洪榮宏將重新演繹那些傳唱多年的經典歌曲，用他獨特而充滿故事性的嗓音，帶領歌迷們重溫那段美好時光。門票將於9月26日中午12點起於年代售票系統正式開賣。

