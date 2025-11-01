「樂福波鞋」Rosé、Jennie私下都著，為何成為2025爆紅潮流關鍵詞？

8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
2025年的鞋櫃裡，如果還沒有一雙樂福波鞋（Sneaker Loafer），你可能已經落後了半個時尚圈。這個結合樂福鞋優雅外型與波鞋舒適機能的「混血鞋款」，從2024年初開始默默發酵，到現在已經成為各大品牌爭相推出的當紅炸子雞。更讓人興奮的是，BLACKPINK 的 ROSÉ 和 Jennie 都穿著不同款式的樂福波鞋，她們的親身示範讓這股熱潮徹底爆發。從 New Balance、HOKA 到 MIZUNO，幾乎每個運動品牌都交出自己的款式，而每一對新款推出後都迅速售罄，證明這絕對不只是曇花一現的潮流。
從科學怪人到時尚寵兒：樂福波鞋的逆襲之路
樂福波鞋的誕生，其實充滿了爭議。2024年初，當 New Balance 與日本設計師 Junya Watanabe 聯手推出第一對 1906L 時，不少多鞋迷的第一反應是：「這是什麼怪物？」將波鞋的網眼鞋面、機能中底，硬生生套進樂福鞋的經典版型裡，看起來確實像是兩個不相干的世界強行拼湊在一起。有人形容它像科學怪人（Frankenshoe），也有人直接說這是設計師走火入魔的產物。
但風向很快就變了。隨著 Clean Fit 穿搭風格席捲全球，越來越多人開始追求簡約卻不失質感的造型。傳統皮鞋太過正式，日常穿著容易顯得刻意；純運動鞋又太過休閒，在某些場合略顯隨便。運動樂福鞋恰好填補了這個空缺——它有樂福鞋的簡潔線條及質感，卻配上波鞋的緩震中底和舒適感。
加上明星的加持，如 ROSÉ 早前到穿著 PUMA x PALOM O的 Nitefox Loafer，這對鞋有著誇張的波浪厚底和金屬大 logo 鞋釦與流蘇裝飾，完全顛覆了大家對樂福鞋的想像。以及 Jennie 早在去年就已經穿上日本品牌 AKIKOAOKI 的 Regulated Gravity ， 7 cm 厚的運動鞋底配上牛皮鞋面，舒服得來又能修飾身形比例。兩位時尚指標私下都着，讓原本還在觀望的消費者紛紛入坑，各品牌的樂福波鞋瞬間變成搶手貨。
品牌大戰各具獨特性
這一兩年，多個品牌推出樂福波鞋，各有特色，讓大家更多選擇。如樂福波鞋開創者 New Balance 1906L 系列把經典跑鞋 1906R 的 DNA 完整移植——大網眼布料保證透氣性，ABZORB SBS 鞋低提供緩震，再加上便士樂福鞋的經典版型，令每次推出新配色都會掀起搶購潮，從基本的黑白灰到麂皮、皮革材質，甚至傳聞秋天會推出鱷魚紋版本。
HOKA 的 Speed Loafer 走的是另一條路線。他們直接把越野跑鞋 Speedgoat 5 的黃金大底搬過來，配上亮面皮革和流蘇吊飾，營造出強烈的視覺對比。這對鞋的舒適度簡直沒話說，Vibram Megagrip 鞋底，不管是日常穿搭還是郊外步行都能輕鬆應付。
日本品牌 MIZUNO 的 Wave Prophecy Moc 則融入了 Moccasin 鞋的設計元素，襪套式結構讓鞋型更貼合腳型。最厲害的是他們推出了 Gore-Tex 防水版本，落雨天也能安心穿著。 INFINITY 波浪片中底不只提供緩震，還能有效延緩鞋底老化，讓鞋身更加耐穿。
除此之外，還有不運動品牌相繼推出樂福波鞋，如 NIKE Air Max Phenomena 帶氣墊中底，強調舒適；VANS Skate Loafer 則玩低調個性。看來今個秋冬會是樂福波鞋的天下，不過想入手一對並非易事，不少品牌官網的樂福波鞋都 soldout。
AKIKOAOKI X WE11DONE BLACK/WHITE WOMENS CONTRAST LOAFERS
價錢：$3,465
Puma chunky loafers in black
價錢：$1,000
New Balance 1906L "Black" loafers
價錢：$1,714
New Balance 1906 loafers
價錢：$1,366
Converse Chuck Taylor loafers
價錢：$1,208
Nike Air Jordan mules
價錢：$1,835
