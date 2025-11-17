Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

「樂福鞋Loafers」熱搜！YSL、THE ROW兩款上LYST排行榜，盤點「從平價到天價」6對秋冬Loafers推薦

YSL 與 The Row 的樂福鞋衝上 LYST 第三季排行榜，搜尋量大增 66% 成秋冬最受歡迎鞋款！不用花近萬元也能無痛入手，即睇「親民價」平替樂福鞋推薦！

YSL、The Row 樂福鞋登 LYST 排行榜

YSL 樂福鞋登上 LYST 熱搜榜第二位，掀起秋冬靜奢樂福鞋熱潮！(Photo by Moritz Scholz/Getty Images)

YSL 與 The Row 本年度走勢強勁，兩款登上熱門榜的樂福鞋與以往有所不同，不再是「堅挺」的硬質皮革，而是較柔軟的舒適皮革材質，光澤亦較內斂更為 Casual ，日常配襯牛仔褲、西褲亦時尚好看。

Rosé 大愛 Saint Laurent 樂福鞋直衝第三季熱門榜第2位，搜尋量每月上升 66％。 (Photo by XNY/Star Max/GC Images)

Rosé 大愛 Saint Laurent 樂福鞋直衝第三季熱門榜第2位，搜尋量每月上升 66％，柔軟的「鰻魚皮」配上復古的皺褶處理，飾以精緻的 YSL 金色小 logo，就是時尚達人們的優雅首選。

Saint Laurent Leather penny loafers

價錢：$8,950

按此購買

Saint Laurent Leather penny loafers

The Row 的 Kendall Jenner 同款則更為低調實穿，採用鰻魚皮革打造自然皺褶效果，沒有 Logo 卻高級奢華感十足，簡單配襯冷衫及短裙已非常好看，難怪備受新世代喜愛。

The Row Black Soft Eel Loafers

價錢：$11,200

按此購買

The Row Black Soft Eel Loafers

高級樂福鞋平替推薦 不花萬元穿出奢華感

不想花上萬元買鞋，小編為大家搜羅了 6 大平替款！秋冬的流行重點在於鞋頭的皺褶細節，讓樂福鞋看來更隨性，另外就是選擇較柔軟的皮革，營造慵懶的高級感，穿著體驗亦更為舒適。

如果預算較高的話，ALOHAS 的 Aven 樂福鞋就是投資之選。採用 100％ 真皮打造，鞋型挺身而極具高級感，只需 $1,374 就是性價比超高的平替款。麂皮材質亦是本年度大熱，Mint Velvet 的平替款精緻又時尚，配襪子及短裙即可打造 it-girl 時尚造型。

ALOHAS Aven Black Leather Loafers

價錢：$1,374︱ 原價：$1617.3

按此購買

Aven Black Leather Loafers

Mint Velvet Brown Suede Loafers

價錢：$1,131

按此購買

Mint Velvet Brown Suede Loafers

預算有限的話也有許多好選擇！倫敦品牌 ARRANGE 的樂福鞋與 YSL 和 The Row 非常近似，皺褶鞋頭及柔軟皮革細節十分精緻，千元下已有交易！Mango 的設計較有正式感，返工或出席宴會也可穿著，皺褶細節同樣奢華感十足，只需 $899 已能買到！

ARRANGE Premium leather loafer in black

價錢：$735︱ 原價：$992

按此購買

ARRANGE Premium leather loafer in black

Leather penny loafers

價錢：$899

按此購買

Leather penny loafers

ASOS DESIGN Mayfair premium ruched loafers in black leather

價錢：$534

按此購買

ASOS DESIGN Mayfair premium ruched loafers in black leather

Friends Like These Black Flat Ruched Comfort Slip On Penny Loafers

價錢：$329

按此購買

Friends Like These Black Flat Ruched Comfort Slip On Penny Loafers

