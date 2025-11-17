焦點

警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等　金額逾 11 億

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Style HK

「樂福鞋Loafers」熱搜！YSL、THE ROW兩款上LYST排行榜，盤點「從平價到天價」6對秋冬Loafers推薦

Yahoo Style
Yahoo Style
「樂福鞋Loafers」熱搜！YSL、THE ROW兩款上LYST排行榜，盤點「從平價到天價」6對秋冬Loafers推薦
「樂福鞋Loafers」熱搜！YSL、THE ROW兩款上LYST排行榜，盤點「從平價到天價」6對秋冬Loafers推薦

YSL 與 The Row 的樂福鞋衝上 LYST 第三季排行榜，搜尋量大增 66% 成秋冬最受歡迎鞋款！不用花近萬元也能無痛入手，即睇「親民價」平替樂福鞋推薦！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

YSL、The Row 樂福鞋登 LYST 排行榜

YSL 樂福鞋登上 LYST 熱搜榜第二位，掀起秋冬靜奢樂福鞋熱潮！(Photo by Moritz Scholz/Getty Images)
YSL 樂福鞋登上 LYST 熱搜榜第二位，掀起秋冬靜奢樂福鞋熱潮！(Photo by Moritz Scholz/Getty Images)

YSL 與 The Row 本年度走勢強勁，兩款登上熱門榜的樂福鞋與以往有所不同，不再是「堅挺」的硬質皮革，而是較柔軟的舒適皮革材質，光澤亦較內斂更為 Casual ，日常配襯牛仔褲、西褲亦時尚好看。

廣告
Rosé 大愛 Saint Laurent 樂福鞋直衝第三季熱門榜第2位，搜尋量每月上升 66％。 (Photo by XNY/Star Max/GC Images)
Rosé 大愛 Saint Laurent 樂福鞋直衝第三季熱門榜第2位，搜尋量每月上升 66％。 (Photo by XNY/Star Max/GC Images)

Rosé 大愛 Saint Laurent 樂福鞋直衝第三季熱門榜第2位，搜尋量每月上升 66％，柔軟的「鰻魚皮」配上復古的皺褶處理，飾以精緻的 YSL 金色小 logo，就是時尚達人們的優雅首選。

Saint Laurent Leather penny loafers

價錢：$8,950

按此購買

Saint Laurent Leather penny loafers
Saint Laurent Leather penny loafers

The Row 的 Kendall Jenner 同款則更為低調實穿，採用鰻魚皮革打造自然皺褶效果，沒有 Logo 卻高級奢華感十足，簡單配襯冷衫及短裙已非常好看，難怪備受新世代喜愛。

The Row Black Soft Eel Loafers

價錢：$11,200

按此購買

The Row Black Soft Eel Loafers
The Row Black Soft Eel Loafers

高級樂福鞋平替推薦 不花萬元穿出奢華感

不想花上萬元買鞋，小編為大家搜羅了 6 大平替款！秋冬的流行重點在於鞋頭的皺褶細節，讓樂福鞋看來更隨性，另外就是選擇較柔軟的皮革，營造慵懶的高級感，穿著體驗亦更為舒適。

如果預算較高的話，ALOHAS 的 Aven 樂福鞋就是投資之選。採用 100％ 真皮打造，鞋型挺身而極具高級感，只需 $1,374 就是性價比超高的平替款。麂皮材質亦是本年度大熱，Mint Velvet 的平替款精緻又時尚，配襪子及短裙即可打造 it-girl 時尚造型。

ALOHAS Aven Black Leather Loafers

價錢：$1,374︱原價：$1617.3

按此購買

Aven Black Leather Loafers
Aven Black Leather Loafers

Mint Velvet Brown Suede Loafers

價錢：$1,131

按此購買

Mint Velvet Brown Suede Loafers
Mint Velvet Brown Suede Loafers

預算有限的話也有許多好選擇！倫敦品牌 ARRANGE 的樂福鞋與 YSL 和 The Row 非常近似，皺褶鞋頭及柔軟皮革細節十分精緻，千元下已有交易！Mango 的設計較有正式感，返工或出席宴會也可穿著，皺褶細節同樣奢華感十足，只需 $899 已能買到！

ARRANGE Premium leather loafer in black

價錢：$735︱原價：$992

按此購買

ARRANGE Premium leather loafer in black
ARRANGE Premium leather loafer in black

Leather penny loafers

價錢：$899

按此購買

Leather penny loafers
Leather penny loafers

ASOS DESIGN Mayfair premium ruched loafers in black leather

價錢：$534

按此購買

ASOS DESIGN Mayfair premium ruched loafers in black leather
ASOS DESIGN Mayfair premium ruched loafers in black leather

Friends Like These Black Flat Ruched Comfort Slip On Penny Loafers

價錢：$329

按此購買

Friends Like These Black Flat Ruched Comfort Slip On Penny Loafers
Friends Like These Black Flat Ruched Comfort Slip On Penny Loafers

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家｜雙11優惠2025

Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家｜雙11優惠2025
Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家｜雙11優惠2025

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

HOKA x HAVEN聯名跑鞋登場！「機能神鞋」GORE-TEX防水款，灰啡皮革加麂皮設計太好看

Jisoo同款Alo Yoga運動服「千金」穿搭示範：粉紅Sunset運動鞋大賣、靈魂單品網球裙超搶手

如果鍾意COS，都會鍾意Massimo Dutti！爆紅樂福鞋衝上LYST熱搜榜，5大秋冬寶藏單品必搶

11 food.

其他人也在看

從Saint Laurent到 Uniqlo：5大不同價位西裝外套推介！輕鬆找到你的命定外套

從Saint Laurent到 Uniqlo：5大不同價位西裝外套推介！輕鬆找到你的命定外套

Read the latest lifestyle and beauty article about 從Saint Laurent到 Uniqlo：5大不同價位西裝外套推介！輕鬆找到你的命定外套 from Jessica HK

JESSICA ・ 1 天前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。

Yahoo Tech HK ・ 41 分鐘前
新手爸媽必睇！帶嫩嬰外遊5大實用神器：一插即煲水水樽、旅行煮食爐、3合1換尿片墊 母乳/奶粉/BLW都適用

新手爸媽必睇！帶嫩嬰外遊5大實用神器：一插即煲水水樽、旅行煮食爐、3合1換尿片墊 母乳/奶粉/BLW都適用

帶嫩嬰外遊，對所有父母來說，絕對是又驚又喜的事！既可與一同寶寶見識新事物，但怕場面失控失禮人前，執行李過程更加講求心思與策略～Yahoo Travel為一眾新手爸爸媽媽精選5大嬰兒外遊必備神器，包括沖奶必備便攜電熱水樽、BLW適合的旅行煮食爐、3合1換尿片墊等，無論母乳、奶粉以至開始加固的小朋友都一樣適合。

Yahoo 旅遊 ・ 40 分鐘前
25歲墨西哥佳麗選美，卻被罵「笨蛋」？當選美不再關於完美而是真實的聲音：我有聲音，你不尊重我作為女人｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

25歲墨西哥佳麗選美，卻被罵「笨蛋」？當選美不再關於完美而是真實的聲音：我有聲音，你不尊重我作為女人｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

2025年11月4日，泰國曼谷一間酒店會議廳內，80多位來自世界各地的佳麗正參與2025年環球小姐的綵帶儀式。突然，泰國總監Nawat Itsaragrisil當眾指責25歲的墨西哥代表Fátima Bosch，更以「dumbhead」一詞羞辱她，並召來保安欲將她驅離。

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
何詩蓓全運會女子100米自由泳決賽奪金一鍵重溫

何詩蓓全運會女子100米自由泳決賽奪金一鍵重溫

【Now新聞台】香港「女飛魚」何詩蓓在周六(15日)晚出戰全運會女子100米自由泳決賽，游出52秒89，繼早前200米自由泳後，再次奪得金牌。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前
交友App新趨勢，由約炮變約跑？Strava運動社交App爆紅，Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體

交友App新趨勢，由約炮變約跑？Strava運動社交App爆紅，Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體

新世代不再愛用「約會 APP」，轉戰「跑步社團」結識朋友了嗎？社交健康平台 Strava 近年大受歡迎，更指將於 2026 年公開上市，意味著將成為全球最大的運動社交平台！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
許光漢同款LEMAIRE袋快閃7折！會員獨家優惠快搶，Soft Same流浪包折後低至$3,9XX

許光漢同款LEMAIRE袋快閃7折！會員獨家優惠快搶，Soft Same流浪包折後低至$3,9XX

雙11優惠過了，Black Friday優惠隨之而來，而且不少網站趁著減價熱，大家都買得盡興就將優惠推到盡！這次來看名牌網NET-A-PORTER，發現突發會員7折，減價品牌竟然見到許光漢、邊佑錫同款LEMAIRE Soft Game，而且是靚色，很難得！未做會員得趕快去登記，搶下NET-A-PORTER會員7折優惠！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$85 促銷中。換算之後大約只要 HK$660，比本地購買要便宜不少。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Häagen-Dazs突發雙球華夫筒買一送一！每個只需$42 包自選2球雪糕！

雙11優惠2025｜Häagen-Dazs突發雙球華夫筒買一送一！每個只需$42 包自選2球雪糕！

甜品always是最好的Comfort Food，無論自己一個享受，還是和情人、閏蜜同享，都歎得超有feel！最近Häagen-Dazs終於在Klook推雙球華夫筒買一送一，每人只需$42，就可一起慢慢歎雙球雪糕，而且今次優惠更是無限量任買！清新雪糕的滋味超級解膩，雪糕fans絕對不可以錯過！

Yahoo Food ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（16/11-20/11）

【759阿信屋】今期熱選（16/11-20/11）

759阿信屋推出今期熱選限時優惠，奧本製粉熱香餅粉600g $16.9/件、善字魚肉細腸10P $38.9/2件、北冰洋格陵蘭比目魚扒 $110/2件、Chateau Bois Chan優質波爾多紅酒/Ch. Haut Plantey梅鐸紅酒 $149/2支！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈　大讚老公110分

鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈　大讚老公110分

藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【Aeon】週末勁減（即日起至16/11）

【Aeon】週末勁減（即日起至16/11）

今個星期Aeon週末勁減，維他山水蒸煮嫩豆腐/煎釀滑豆腐 $5.9/件、紐西蘭法式羊骨扒(每100克) $46、阿拉斯加三文魚柳 $100/3件、西班牙高雲栗飼豬頸肉片(約150克) $25，仲有多款熱賣商品特價發售！

YAHOO著數 ・ 1 天前
MIAMI QUAY舉行「MIAMI動感全運日」 吸引逾200組客人參與｜啟德新盤

MIAMI QUAY舉行「MIAMI動感全運日」 吸引逾200組客人參與｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」環抱約45公頃盎然綠意，舉步即達海濱長廊、單車徑網絡及緩跑徑，更毗鄰啟德體育園及水上活動中心，成就都會中活力核心。 承全運會焦點賽事匯聚啟德體育園區，項目昨日(15日)舉行「MI

am730 ・ 18 小時前
中環美食｜「全日本最難預約燒鳥店」香港開姊妹店Torikaze 備長炭三黃雞燒鳥 午市$350起/晚市廚師發辦$780

中環美食｜「全日本最難預約燒鳥店」香港開姊妹店Torikaze 備長炭三黃雞燒鳥 午市$350起/晚市廚師發辦$780

Torikaze香港店位於中環置地廣場告羅士打大廈 Forty-Five內，是傳奇燒鳥大師池川義輝 (Yoshiteru Ikegawa) 創立的Torishiki ICHIMON旗下國際品牌，他的十多間燒鳥店遍佈日本及海外，當中位於東京的Torishiki、京都的Torisaki及紐約的 Torien 均獲得米芝蓮一星殊榮，而東京的Toriyaki Ohana則是米芝蓮推薦餐廳。繼香港店開業後，品牌還將在明年初進軍台北。

Yahoo Food ・ 2 小時前
聖誕好去處2025｜BABY MIRROR變身Sanrio角色！9米高旋轉木馬+巨型水晶球+夢幻隧道+限量精品

聖誕好去處2025｜BABY MIRROR變身Sanrio角色！9米高旋轉木馬+巨型水晶球+夢幻隧道+限量精品

今年聖誕，MIRROR扮Sanrio角色陪你過節！相信是今年最夢幻的聖誕打卡盛事！MIRROR的卡通化身「BABY MIRROR」首次聯乘Sanrio家族，打造出全港最閃亮的聖誕主題裝置，有9米高旋轉木馬、巨型水晶球、夢幻隧道等，於2025年11月25日至2026年1月1日期間登陸又一城，勢必成為粉絲的朝聖地！

Yahoo 旅遊 ・ 41 分鐘前
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度

天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度

一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。

am730 ・ 18 小時前
點心優惠｜翠園午市點心套餐限時54折！人均$131食水晶鮮蝦餃／蛋白杏仁茶 多間分店適用

點心優惠｜翠園午市點心套餐限時54折！人均$131食水晶鮮蝦餃／蛋白杏仁茶 多間分店適用

又有點心優惠！Klook突發推出翠園午市點心套餐限時54折優惠，折後人均只需$131即可食到多款精緻點心，包括水晶鮮蝦餃、蟹籽亁蒸燒賣、蛋白杏仁茶等，而且優惠更適用於港九新界8間分店，總有一間就腳！翠園始於1971年，一直有不少忠實茶客捧場，好多人都大讚其食物質素高及味道好。相信今次翠園午市點心套餐優惠都會好搶手，點心控想食的話記得快去Klook訂購喇！

Yahoo Food ・ 1 天前
沙田帝堡城兩房連租約700萬易手 原業主帳面倍賺離場(多圖)｜二手樓成交

沙田帝堡城兩房連租約700萬易手 原業主帳面倍賺離場(多圖)｜二手樓成交

二手交投氣氛活躍，優質單位不乏買家追捧。富堡城物業董事廖志財表示，沙田帝堡城8座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，外望山景及市景，景觀開揚，內櫳有裝修。 據了解，單位放盤1個月，叫價710萬元，最後微減10萬元，以700萬元連租約沽出，呎價約12,797元。廖志財指，原業主於1998年以274萬元買入單位

am730 ・ 10 小時前
順天邨男子飛墮天井　昏迷送院搶救不治

順天邨男子飛墮天井　昏迷送院搶救不治

【on.cc東網專訊】今日(15日)早上11時18分，秀茂坪順天邨天池樓有住戶報案，指發現一名男子倒臥天井位置，人員接報到場將昏迷事主送往基督教聯合醫院治理，其後被證實死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信姓林(58歲)男子從上址一走廊墮下，死因有待驗屍後

on.cc 東網 ・ 1 天前