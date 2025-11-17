警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 金額逾 11 億
「樂福鞋Loafers」熱搜！YSL、THE ROW兩款上LYST排行榜，盤點「從平價到天價」6對秋冬Loafers推薦
YSL 與 The Row 的樂福鞋衝上 LYST 第三季排行榜，搜尋量大增 66% 成秋冬最受歡迎鞋款！不用花近萬元也能無痛入手，即睇「親民價」平替樂福鞋推薦！
YSL、The Row 樂福鞋登 LYST 排行榜
YSL 與 The Row 本年度走勢強勁，兩款登上熱門榜的樂福鞋與以往有所不同，不再是「堅挺」的硬質皮革，而是較柔軟的舒適皮革材質，光澤亦較內斂更為 Casual ，日常配襯牛仔褲、西褲亦時尚好看。
Rosé 大愛 Saint Laurent 樂福鞋直衝第三季熱門榜第2位，搜尋量每月上升 66％，柔軟的「鰻魚皮」配上復古的皺褶處理，飾以精緻的 YSL 金色小 logo，就是時尚達人們的優雅首選。
Saint Laurent Leather penny loafers
價錢：$8,950
The Row 的 Kendall Jenner 同款則更為低調實穿，採用鰻魚皮革打造自然皺褶效果，沒有 Logo 卻高級奢華感十足，簡單配襯冷衫及短裙已非常好看，難怪備受新世代喜愛。
The Row Black Soft Eel Loafers
價錢：$11,200
高級樂福鞋平替推薦 不花萬元穿出奢華感
不想花上萬元買鞋，小編為大家搜羅了 6 大平替款！秋冬的流行重點在於鞋頭的皺褶細節，讓樂福鞋看來更隨性，另外就是選擇較柔軟的皮革，營造慵懶的高級感，穿著體驗亦更為舒適。
如果預算較高的話，ALOHAS 的 Aven 樂福鞋就是投資之選。採用 100％ 真皮打造，鞋型挺身而極具高級感，只需 $1,374 就是性價比超高的平替款。麂皮材質亦是本年度大熱，Mint Velvet 的平替款精緻又時尚，配襪子及短裙即可打造 it-girl 時尚造型。
ALOHAS Aven Black Leather Loafers
價錢：$1,374︱
原價：$1617.3
Mint Velvet Brown Suede Loafers
價錢：$1,131
預算有限的話也有許多好選擇！倫敦品牌 ARRANGE 的樂福鞋與 YSL 和 The Row 非常近似，皺褶鞋頭及柔軟皮革細節十分精緻，千元下已有交易！Mango 的設計較有正式感，返工或出席宴會也可穿著，皺褶細節同樣奢華感十足，只需 $899 已能買到！
ARRANGE Premium leather loafer in black
價錢：$735︱
原價：$992
Leather penny loafers
價錢：$899
ASOS DESIGN Mayfair premium ruched loafers in black leather
價錢：$534
Friends Like These Black Flat Ruched Comfort Slip On Penny Loafers
價錢：$329
相關文章：Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家｜雙11優惠2025
