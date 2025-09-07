樂翊榆低胸晚裝Join常春藤聯盟舞會 再體驗3個第一次

【on.cc東網專訊】藝人樂翊榆（Annalise）是英國大學法律系畢業生，擁有高學歷的她，日前獲邀出席名牌學校常春藤聯盟舞會，她在社交網平台分享舞會內的短片，穿上白色低胸晚裝的她，身材玲瓏浮凸，在舞池興奮得紥紥跳，玩得非常投入。

Annalise受訪時透露近日事業迎來了新的轉折點，體驗了三個難忘的第一次，彷彿正式展開新的10年大運。首先是她首次到內地進修，到北京國家行政學院上課。又首次過大海參予藝術短片拍攝，最深刻是欣賞到畢加索的真迹，一天之內走訪6個度假村進行拍攝，工作結束後雙腿累到發軟，但內心充滿歡樂。

第三個第一次是，早前她應邀與伍富橋和區永權等參與音樂會演出，有機會大展歌喉演唱《如願》，笑言也令自己如願以償，她表示：「一直想有機會用歌聲同大家交流，細個參加過合唱團，這次是我第一次站在台上唱流行曲，非常開心。」

