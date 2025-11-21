樂翊榆恨做「奚夢瑤2.0」 參加內地戀綜搵男友

【on.cc東網專訊】藝人樂翊榆（Annalise）擁高學歷高顏值，近日都宣布參加內地戀綜搵男友？她透露這是她首次參加戀綜，講明想脫單：「內地戀綜睇就睇得多啦，好興奮終於有機會參與。我覺得脫單容易，但結婚不容易，希望可以搵到一個三觀一致、懂佛學、提供情緒價值及喜歡小朋友嘅結婚對象。」笑言目標想做「奚夢瑤2.0」：「其實我係奚夢瑤CP嘅粉絲，所以我一直都希望有機會參與內地戀綜，而且內地真係有好多好靚嘅地方，搵老公之餘，仲可以體驗內地唔同地方嘅風土人情。」

廣告 廣告

工作方面，將會主持HoyTV的農曆新年節目《開飯啦》及《開運秘笈》，之後會拍旅遊節目。趁未開工前，人美心善的她，獲邀到聖若瑟書院周年校慶晚宴擔任義工，體驗做一日店長，為籌款出一分力。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】