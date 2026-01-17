樂華南邨床底藏屍案 一名男子涉謀殺捕 警方將交代案情

樂華南邨床底藏屍案。

牛頭角樂華南邨上月揭發命案，35歲姓譚本地女子遭殺害後被藏屍於喜華樓單位內的床底，現場還有4隻貓狗的屍體。案件列作「謀殺」跟進，懷疑殺害事主的非華裔男友已潛逃離港。消息指，一名涉案男子被捕，警方將於今日下午4時交代案情。

去年12月28日，女事主離家後便告失蹤，其母親翌日報案，警員於12月30日在女事主男友位於樂華南邨喜華樓的住所破門入內調查，期間在單位內的油壓床底找到事主的屍體，她頭部有多處以硬物襲擊造成的鈍挫傷口，手腳及身體也有瘀傷，單位內亦發現3狗1貓的屍體。據指涉案男友在案發後已潛逃東南亞國家。

