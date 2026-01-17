樂華南邨床底藏屍案 死者非裔男友潛逃內地落網被控謀殺

【Now新聞台】樂華南邨床底藏屍案，警方拘捕死者非洲裔男友，暫控他謀殺罪，下周一於觀塘裁判法院提堂。

案發於上月29日晚，警方接獲35歲女死者的母親報案，指有自殺傾向的事主失去聯絡。警方凌晨破門進入事主28歲男友位於樂華南邨喜華樓的寓所，發現沒有電力供應，亦沒有明顯血漬或打鬥痕跡。警方在單位的床架內發現死者屍體，頭部被毛巾包裹，身體被衣物遮蓋，經法醫檢查發現頭部有十多處由硬物造成的裂傷，導致死者頭部凹陷及骨折，大量出血，身體多處瘀傷，相信於失蹤當日的凌晨至早上死亡。

調查顯示，死者男友因感情問題行兇，事後刻意清理案發現場，在案發當日的晚上經陸路口岸潛逃內地。警方請求內地執法機關協助，其後疑犯在內地落網，警方周五晚上在深圳灣口岸接收疑犯。

