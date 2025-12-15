足球天才逛澀谷被星探綁架！ 樋口幸平2025甜劇壞蛋全包！

本來差點變J聯賽選手，結果澀谷街頭被星探拖走

樋口幸平高中畢業直接衝去SC相模原練球，滿腦子想當職業選手，誰知道一場傷把夢砸爛。他那時候超頹，跑去澀谷買東西散心，

結果就被經紀人一把抓住：「帥哥，走錯場了，來我們這邊吧！」就這樣，2020年Popteen男模大獎到手，第一部戲《Marry Me!》客串一出，

留言區直接淪陷：「這誰啊，腿長到我家天花板了啦😭」

Don Brothers一播，整個特攝圈直接被他接管

2022年他才改名樋口幸平，三月就扛下《暴太郎戰隊Don Brothers》男主角桃井太郎。變身那一下帥到怪獸都想投降，

粉絲直接刷爆X：「童年回來了，但這次更辣🤤」電影版、OVA、跟隔壁戰隊聯動，他通通吃下，25歲不到就變特攝界頂流，這速度也太離譜了吧～

走秀場墨鏡一摘，全場直接安靜三秒

TGC香川2025那場，他戴墨鏡走完最後一步，突然把墨鏡摘掉，現場直接悶絕，媒體寫「クールな眼差しに観客悶絶」，翻譯成人話就是：全場女生腿軟。

Yohji Yamamoto、關西Collection通通走過，轉頭又拍《體感預報》《丘比特的愛情旅館》，去年還把首本寫真集賣到斷貨，粉絲哭喊：「錢包已花光，腿還在抖😂」

2025年直接開掛，甜劇壞蛋全包

今年他根本在跑分！《戀フレ～戀人未滿剛剛好～》跟川津明日香談契約戀愛，甜到CP粉天天失眠；《絕對零度》演黑客南方睦郎，

第10話把人逮捕那段帥到我直接重播十次，X上哀嚎一片：「壞蛋幸平也太香，求再犯案！」《睡著的笨蛋》《こころ》也排隊上映，粉絲已經開始存錢：「今年錢包要被幸平搶光了🤣」

私下是桑拿足球宅，韓國聯名還親自跑快閃

他超愛桑拿、看搞笑節目，還當過女子高中足球賽應援大使。最近跟韓國vivastudio聯名第二彈「Dear My Story」，衣服靈感來自他以前的足球教練，

澀谷快閃店開三天，他本人天天站櫃台，粉絲排隊排到懷疑人生，IG一PO合照直接十萬讚：「幸平本人比照片還高，腿真的到我肩膀！」

舞台劇、韓國見面會、桌曆預購一次來

Horipro把自家長腿王子寵上天，朗讀劇《ROOM》單人扛主角，韓國Actors Live 7月開跑，2026桌曆預購已經開搶，

他X上貼預告：「12月12日截止喔～」留言區直接變哭窪：「錢包已經舉白旗了，還是買爆！」

Japhub小編有話說

認真講，樋口幸平根本是把「天選之子」四個字寫在臉上，從澀谷路人變特攝王牌，再一路殺到時裝週跟大銀幕，25歲就這成績單，誰敢信啊😂

但他私下那種愛桑拿、愛足球、還會害羞的暖男樣子，才是真的致命。2025年還在爆衝，

X和IG @kouheihiguchi99 @higuchi_kouhei1130 隨時有料，趕緊去追，不然明年他又拿新人王回來，你只能在旁邊喊「晚安囉」～衝啦！⚽