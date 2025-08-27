渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
【樓上】免費試食醬爆排骨（即日起至31/08）
樓上試食逢每星期三開始新一期試食登記，網上預約登記後，憑「試食証」便可到店進行試食體驗！今期試食有醬爆排骨及開胃梅糖，同時更特設「幸福追加」試食相思花蜂蜜燉金絲王燕盞！
今期試食菜式：
醬爆排骨
開胃梅糖
原味烤碧根果
石斛玫瑰花茶
—
日期：即日起至2025/08/31
地點：樓上指定分店
