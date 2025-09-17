【樓上】免費盲盒試食體驗（即日起至21/09）

樓上試食逢每星期三開始新一期試食登記，網上預約登記後，憑「試食証」便可到店進行試食體驗！今期有盲盒試食，充滿驚喜，每逢星期四、五、六、日，樓上港、澳主店、東涌OUTLET及石塘咀招牌店開放試食體驗，每店設指定試食時間，大家快手登記去樓上門市開餐！

日期：即日起至2025/09/21

地點：樓上指定分店

