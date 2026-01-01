《模範的士3》奪年度劇集 李帝勳相隔兩年再捧大獎

【on.cc東網專訊】韓國SBS電視台年度盛事《SBS演技大賞》昨晚（31日）在首爾舉行，男星李帝勳憑話題韓劇《模範的士3》勇奪最高榮譽的大獎，是他繼2023年憑《模範的士2》奪得大獎之後，相隔兩年再捧走大獎，李帝勳表示：「我很想演得再好一些，但愈演就覺得愈難，我經常想『我就只能做到這種程度嗎？』，每當這個時候總是給我力量的粉絲們，因為你們我才能捱到現在，這套劇集可以存在超過5年，是多得有觀眾們。」而《模範的士3》亦獲得「年度劇集獎」，《模範的士3》的男星金義聖則奪得「最佳演出獎」。

而男星陸星材與女團宇宙少女成員苞娜就憑古裝劇《鬼宮》贏得「迷你科幻劇部門最優秀演技獎」，朴炯植就憑劇集《寶物島》與《家母螳螂》的女星高賢貞獲得「迷你類型及動作劇最優秀演技獎」，男星李浚赫與女星韓智敏憑劇集《我的完美秘書》捧走「迷你愛情劇最優秀演技獎」，「迷你浪漫喜劇最優秀演技獎」則由劇集《宇宙Marry Me？》的男星崔宇植與鄭素敏奪得，《一吻爆炸》的男星張基龍與安恩真贏得「最佳情侶獎」，男星尹啟相就憑《TRY：我們成為奇蹟》獲得「導演獎」。

