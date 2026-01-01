《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
《模範的士3》奪年度劇集 李帝勳相隔兩年再捧大獎
【on.cc東網專訊】韓國SBS電視台年度盛事《SBS演技大賞》昨晚（31日）在首爾舉行，男星李帝勳憑話題韓劇《模範的士3》勇奪最高榮譽的大獎，是他繼2023年憑《模範的士2》奪得大獎之後，相隔兩年再捧走大獎，李帝勳表示：「我很想演得再好一些，但愈演就覺得愈難，我經常想『我就只能做到這種程度嗎？』，每當這個時候總是給我力量的粉絲們，因為你們我才能捱到現在，這套劇集可以存在超過5年，是多得有觀眾們。」而《模範的士3》亦獲得「年度劇集獎」，《模範的士3》的男星金義聖則奪得「最佳演出獎」。
而男星陸星材與女團宇宙少女成員苞娜就憑古裝劇《鬼宮》贏得「迷你科幻劇部門最優秀演技獎」，朴炯植就憑劇集《寶物島》與《家母螳螂》的女星高賢貞獲得「迷你類型及動作劇最優秀演技獎」，男星李浚赫與女星韓智敏憑劇集《我的完美秘書》捧走「迷你愛情劇最優秀演技獎」，「迷你浪漫喜劇最優秀演技獎」則由劇集《宇宙Marry Me？》的男星崔宇植與鄭素敏奪得，《一吻爆炸》的男星張基龍與安恩真贏得「最佳情侶獎」，男星尹啟相就憑《TRY：我們成為奇蹟》獲得「導演獎」。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》除夕上映首日票房破千萬 開近千五場破紀錄
電影《尋秦記》於12月31日正式上映，連同午夜場在內，首日港澳合共開出1,481場次，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品。票房方面，影片港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第二位高出超過三百萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
李龍基落淚親證分手「爺孫戀」玩完 認係第三者但不感到抱歉：我乜都明白啦
75歲李龍基正式向傳媒透露已經分手，與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」玩完，更邊講邊哭，又直認自己是第三者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。Yahoo Style HK ・ 1 天前
50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟
黃浩然於6年前離開效力13年嘅TVB，轉投古天樂旗下公司，重投電影圈。黃浩然與著名形象指導老婆KAKA於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口感情融洽，被稱圈中「模範家庭」，又有「好男人」、「好爸爸」之稱，同時因老婆父親係馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，被貫以「億萬駙馬」之名。日前，黃浩然藉聖誕佳節與家人齊齊到日本度假，被網民野生捕獲，並將照片分享至社交平台，激讚50歲黃浩然保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 1 天前
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫
韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。刮痧按摩： 伸展後會利用按摩...styletc ・ 23 小時前
《阿凡達3》1月1日優先場上映！投入阿凡達世界前須知：最終章會有彩蛋嗎？反派灰燼族又是什麼？
《阿凡達3》即將於 1 月 1 日上映優先場，到底《阿凡達》的終極篇章有甚麼彩蛋，全新的「灰燼族」又代表甚麼？欣賞電影前齊來認識由導演占士金馬倫精心打造的阿凡達世界吧！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
《我和春天有個約會》四小花 萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀同台掀回憶殺 網民：最早F4女團
1996年在ATV亞洲首播的電視劇《我和春天有個約會》，近30年來都是觀眾心目中的經典神劇，劇中夜店「麗花皇宮」四位駐台小花姚小蝶（鄧萃雯飾）、藍鳳萍（萬綺雯飾）、洪蓮茜（商天娥飾）及金露露（蔡曉儀飾）在2025年大除夕世紀合體。四人打扮成當年劇中的經典歌女造型，亮相內地跨年節目，在台上一起合唱《我和春天有個約會》，配上背後屏幕播出當年劇中的經典片段，瞬間掀起回憶殺，成為網上熱門話題，其中「長腿姐姐」萬綺雯的凍齡容顏及商天娥的好歌喉更成為談論焦點，又形容四人就像「最早F4女團」，笑指「還好這四個人沒有『朱孝天』，要不然這局組不成了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
年度百大美男美女出爐 姜濤入榜成香港之最 港泰混血兒鄺玲玲首度入榜
由美國電影評論網TC Candler籌辦、一年一度的「全球百大美男」，於近日公布了2025年的排行名單，不少廣為人熟悉的亞洲藝人，如韓國男團BTS Jung Kook、Jimin；Stray Kids方燦、Felix、鉉辰；ENHYPEN章昊、Jake；男演員車銀優、內地影星張哲瀚、梓渝、田栩寧、王星越、肖戰、王一博等均紛紛打入名單內，至於香港則有MIRROR的姜濤及Anson Kong分別排第12至24位，另一男團Loong 9內地成員梁詩煜則排第26位。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Ray Online｜李梓敬20年前助選片段曝光 朋友評論外貌「MK」
時光飛逝，近日新民黨新界東北立法會議員李梓敬畀電視台「回帶」，播返20年前為立法會選舉助選嘅片。李梓敬都大方轉發，仲透露朋友嘅焦點放咗喺佢當年個樣幾「MK」。 李梓敬喺社交平台分享，有電視台近日播放一條回顧片段，講述當時嘅年輕人點樣參與立法會選舉助選工作，其中一個主角就係李梓敬。李梓敬話唔少網民同埋朋友睇到條片之am730 ・ 23 小時前
Gin Lee新歌韓流班底壓陣 錄得超快嚇親猛人監製：我為港增光！
日前於樂壇派發的第一張成績表中大豐收的Gin Lee李幸倪，推出全新跳唱作品《ICONIC》，歌曲除了是全新作品，更是Gin出年二月殺入紅館的演唱會主題曲，未開騷已經率先為個唱熱身。這次新歌由韓國Kpop猛人操刀，找來王嘉爾（Jackson Wang）的御用監製Boytoy作曲兼監製，將Gin Lee的舞台爆炸力再推高幾級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱《尋秦記》首映同群姐撞Look 網民跪求開《愛．回家》電影版
【on.cc東網專訊】電影版《尋秦記》昨日（30日）舉行盛大首映，大眾主演古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉都有出席，誓要劍指票房首頂。然而，宣萱衣着硬係令人似曾相識，入面穿藍色恤衫，外加一件橙色冷衫，真係好熟面口。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李龍基「爺孫戀」玩完唔知自己做第三者 拒向王青霞真正老公道歉
【on.cc東網專訊】資深演員李龍基與細36歲未婚妻王青霞（Chris）的「爺孫戀」向來都城中熱話，他一等再等，終於等到Chris出冊，望盡快結婚生仔。可是近閍傳出Chris在佛山已結婚生仔，原來李龍基一直被蒙在鼓裏。李龍基近日接受傳媒訪問時，承認已「爺孫戀」玩東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2025年娛樂大事｜方大同、大S、許紹雄離世 姜濤墮海 大埔火災藝人送暖
2025年香港人經歷不少傷痛，娛樂圈亦是壞消息居多，多名著名藝人突然離世，包括方大同、大S、許紹雄等，令人婉惜。此外，11月大埔宏福苑發生嚴重火災，全城哀痛，演藝圈亦紛紛出力，籌錢及對災民慰問關心，雪中送炭，希望一起渡過難關。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
存酒人 劇情｜梁雍婷、盧鎮業戲內展開「非法」浪漫愛情故事 戲外拍攝笑料連場 梁雍婷拍吻戲失笑噴到盧鎮業滿面忌廉
《存酒人》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。而在酒吧進行倒數的階段，眾人為這裡帶來令人難以忘懷的燦爛時光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
從假面騎士到VIVANT角色！ 佐藤健動作片差點殘廢危機！
佐藤健1989年3月21日出生於埼玉縣，國中時因氣喘體弱多病，經常缺課。沒想到2006年（17歲）在澀谷被星探發現，當時他完全沒想過要當藝人。Japhub日本集合 ・ 1 天前
社群孤單奇幻輪迴怪誕逆襲！ 阿波みなみ飯糰店道歉文？
想像一下，你是個愛Cosplay的寫真偶像，粉絲追蹤快20萬，結果辦握手會卻像開了場空氣派對？Japhub日本集合 ・ 1 天前
守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月30日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前