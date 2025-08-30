樹仁大學創校校監胡鴻烈追思會 校方宣布擴建新校舍以胡鴻烈夫婦命名

【Now新聞台】樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈上月27日離世，享年105歲。樹仁校友、政務司司長陳國基出席追思會，感謝胡鴻烈的教誨。校方又宣布計劃擴建新校舍，並以胡鴻烈夫婦的名字命名，傳承他們的辦學精神。

追思會下午於樹仁大學邵美珍堂舉行，多位著名校友，包括在樹仁社工系畢業的政務司司長陳國基，亦與妻子一同出席追思會。

儀式在下午約兩時半開始，出席的人士坐滿會場，全體人士先肅立，靜默約兩分鐘追思，之後播出記錄胡鴻烈生平的紀念片段，由創校、擴建校舍到大學正名，點滴心血都見證著胡鴻烈夫婦對辦學理念的堅持。

陳國基在台上致辭時，提到對胡鴻烈的離世感到不捨和難過，形容胡鴻烈對教育的熱誠和理想就好像一盞明燈，照亮了無數求學的心。

政務司司長陳國基：「我很感恩在人生路上，有幸受教於胡博士及鍾期榮博士的春風化雨，他們的教誨我至今仍記得很清楚。作為當年樹仁的學生，我親身感受過他們兩位對學校大小事務都親力親為的態度，不單成就樹仁的成長，更深深影響樹仁學生做人處事的態度。」

有校友就表示，特別懷念當年胡鴻烈教導的法律課程。

校友林先生：「心情都很沉重，始終我和他很有感情，好像當他是爸爸般，因為我很早期畢業，那時校舍不大，所以大家很親切。」

胡鴻烈的兒子兼樹仁大學署任校長胡懷中感謝各界出席追思會，形容父親一生積極回饋社會。

樹仁大學署任校長胡懷中：「我相信對校監校長最好的思念，就是將敦仁博物的要義傳承下去。樹仁大學將會持續發展，秉承他們創校的初心。」

校方又宣布擴建新校舍，初步選址在寶馬山現有校園附近，並命名為胡鴻烈鍾期榮校園，繼續傳承他們的教育理念。

