樹仁大學創辦人胡鴻烈設靈 陳茂波、丁午壽等到場弔唁

【Now新聞台】樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈在香港殯儀館設靈。

靈堂中央擺放胡鴻烈的遺照，輓額寫上「德望永昭」，旁邊有白花布置，左右兩邊的輓聯分別寫上「高山仰止」及「風範長存」。

多名政商界人士送上花牌，包括全國政協主席、中央政治局常委王滬寧，財政司司長陳茂波、教育局局長蔡若蓮、前行政長官曾蔭權。樹仁大學校董會主席丁午壽以及多名政商界人士亦有到場弔唁，胡鴻烈的長子胡耀蘇伉儷、次子胡懷中先後抵達靈堂。

