樹仁大學｜胡懷中承父志出任樹仁校長 接替已故創辦人胡鴻烈

【Yahoo新聞報道】香港樹仁大學（樹仁）今日宣布，委任胡懷中博士出任校長，即日生效。胡懷中是樹仁大學已故創辦人鍾期榮及胡鴻烈的次子，自2015年起擔任樹仁常務副校監。去年胡鴻烈校長逝世，胡懷中出任署任校長，現正式接任職務。

香港樹仁大學的前身樹仁書院於1971年創立，由胡懷中的母親鍾期榮出任校長，其父胡鴻烈則出任校監。2014年鍾期榮逝世後，胡鴻烈接替校長一職，去年7月胡鴻烈離世，胡懷中繼承父母的教育理念，繼續領導樹仁。

校方表示，胡懷中擁有美國加州大學伯克萊分校博士學位，自1985年起服務樹仁，歷年來在行政管理、教與學發展、校舍擴充及大學正名等方面貢獻良多。胡懷中博士在接受任命時表示，會繼續秉承樹仁「敦仁博物」的辦學宗旨，延續創辦人鍾期榮與胡鴻烈的教育精神，與同仁並肩推動學校持續發展。

他說：「面對科技創新浪潮及挑戰，我們要緊貼時代，為社會培育與時俱進的人才；同時堅守以『仁』為本的價值根基，以德育啟迪青年，助他們活出具意義及有價值的人生。」

樹仁於2006年12月正名為香港樹仁大學，成為香港首間私立大學，今年為樹仁的55周年校慶。