樺加沙或在珠江口附近登陸 珠海「五停」深圳擬疏散40萬人

深圳超市貨架被掃光。(互聯網)

樺加沙吹襲菲律賓後移向廣東西部至海南島東部一帶沿海，最大可能於周三在廣東深圳到湛江一帶沿海地區登陸，登陸後繼續西行穿過雷州半島。深圳市氣象台稱，樺加沙預測在深圳南側近距離掠過，不排除在珠江口附近登陸。氣象台指樺加沙破壞力堪比山竹，若在香港和深圳登陸破壞力甚至超過山竹。廣東省內所有高鐵、普速列車周三全日停駛。

沿海各市均嚴陣以待，其中深圳計劃疏散約40萬人，包括低窪地帶及沿海區域居民，並呼籲市民儲備最少3天的物資。在微博，有深圳市民說，「超市都空了，買不到菜」深圳機場將於周二晚上8時起暫停航班升降。珠海周二和周三珠海市各學校均全天停課，周二晚開始實施停課、停工、停產、停運、停業的「五停」措施，視情實施封橋封路措施。江門亦實施五停措施。另外，國家防汛抗旱總指揮部周一對廣東、海南、福建啟動防汛防颱風四級工作響應，並派出小組趕赴廣東協助指導防汛防颱風工作。

