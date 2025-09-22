樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。
文具店膠紙貨架淘空
在黃大仙一間超市，鮮菜及麫包貨架今早已幾近淘空，只餘零星賣相較次的產品。其中麫包貨架只剩下一袋方包，恐怕很快也會被搶走。凍肉亦很歡迎，所餘無幾。收銀處則大排長龍，消費者載滿一車一車食物，積極迎戰颶風。
在大成街街市，早上逼滿主婦。她們拖着手推車前來掃貨，各菜檔肉檔擠得水洩不通，熱鬧過年宵花市。有網民形容：「今朝落街買餸，場面誇張到好似拍災難片。」並引述檔主表示明日將不會開檔，估計所有貨物今天一日內就售罄。
掃貨風暴更席捲至文具店，2018 年超強颱風「山竹」襲港期間大量商廈民居玻璃窗被毀，港人記憶猶新，今日各文具店的膠紙幾乎被搶購一空。在新蒲崗一間文具店，最受歡迎的皺紋膠紙貨架空空如也。
樺加沙打風｜教育局宣布所有學校周二周三停課 政府提醒受水浸風險高居民及早遷離｜Yahoo
由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會，今日就超強颱風樺加沙的評估和預測而發放最新資訊，各部門都推出措施應對，其中教育局宣布，所有學校包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校明日（23 日）及後日（24 日）將停課。停課期間，學校暫停接收 2026 年度小一入學自行分配學位的紙本申請。有關紙本申請的截止日期延至 9 月 30 日。家長亦可選擇於周五（26 日）或之前透過「小一入學電子平台」（epoa.edb.gov.hk）遞交電子申請，詳情載於教育局網頁。Yahoo新聞 ・ 30 分鐘前
樺加沙打風｜機管局：機場明午 6 時起航班升降大幅減少 國泰料取消逾 500 航班 周四日間逐漸恢復運作｜Yahoo
超強颱風樺加沙將會進入南海，周三（24 日）最接近本港。機管局今午（22日）見記者表示，預計明日（23日）下午 6 時後航班升降將大幅減少，周三（24日）全日航班大受影響。機管局、民航處、多個政府部門及航空公司等約 1000 員工將留守機場。國泰航空表示，明日下午 6 時起，國泰在香港國際機場的進出境客運航班將會停止運作，預計到周四（25日）日間才會逐漸恢復運作，以目前情況預料取消逾 500 航班。Yahoo新聞 ・ 26 分鐘前
樺加沙打風｜眼壁置換後風眼變「大眼仔」 簡單解釋過程及成因｜Yahoo
超強颱風樺加沙成為今年的西北太平洋「風王」，今日將會進入南海，迫近廣東沿岸，而樺加沙亦在周日（21 日）晚上深夜至今日（22 日）凌晨經歷了在超強颱風常見的眼壁置換（Eyewall Replacement Cycle, ERC）過程。到底甚麼是眼壁置換呢？Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 2 小時前
超強颱風樺加沙來襲 明日稍後天氣急速轉壞 「周三掛十號？」
昨惹網上熱烈討論。超強颱風樺加沙來勢洶洶，香港天文台今日中午前後會發出一號戒備信號。集結在馬尼拉的樺加沙環流廣闊，天文台預料其今明兩日會繼續增強，並以超強颱風強度在本周中期靠近廣東沿岸，今日本港天色雖短暫好轉和酷熱，但明日稍後天氣開始急速轉壞，後日吹烈風至暴風。 昨晚8時，樺加沙集結在香港之東南偏東的馬尼拉之東北am730 ・ 10 小時前
樺加沙打風｜彭博：香港機場周二下午 6 時起停航班升降 機管局 2 時交代詳情｜Yahoo
超強颱風樺加沙將會進入南海，周三（24 日）最接近本港。《彭博》引述消息人士指，香港國際機場將會由周二（23 日）下午 6 時起暫停航班升降，到周四（25 日）早上 6 時才恢復，時間長達 36 小時，是赤鱲角機場啟用以來最長，相關消息預計會在今日（22 日）公布。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
樺加沙打風｜玻璃窗貼膠紙防風？一文睇清天文台、消防處、專家建議 台灣當局實測｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，有商戶提早宣布休業安排，亦有市民買定幾日餸，並搶購膠紙貼窗戶。每逢打風都有大廈及住戶在玻璃窗貼上膠紙，究竟這個做法是否能防風？貼膠紙的用途和目的是什麼？香港天文台、消防處、專家有以下建議，台灣部門則有另一觀點。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜彭博引述消息：香港機場考慮全面暫停航班升降36小時 即睇多間航空公司改機票詳情
面對超強颱風樺加沙來襲，各方都提前準備。今日《彭博（Bloomberg）》引述消息，稱香港機場考慮全面暫停航班升降36小時，由星期二傍晚6點起暫停所有客運航班至星期四6am，以待樺加沙遠離香港。由於香港機場未有證實消息，Yahoo Travel幫大家整合了香港主要4間航空公司的最新消息，旅客們可以先向航空公司，或盡早聯絡航空公司、售票代理，了解改票或退款的具體安排，查詢最新安排。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前