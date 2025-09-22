樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo

天文台預警明日（23 日）改發八號烈風或暴風信號，主婦今日空群出擊掃貨，街市十分墟冚。

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。

文具店膠紙貨架淘空

在黃大仙一間超市，鮮菜及麫包貨架今早已幾近淘空，只餘零星賣相較次的產品。其中麫包貨架只剩下一袋方包，恐怕很快也會被搶走。凍肉亦很歡迎，所餘無幾。收銀處則大排長龍，消費者載滿一車一車食物，積極迎戰颶風。

在大成街街市，早上逼滿主婦。她們拖着手推車前來掃貨，各菜檔肉檔擠得水洩不通，熱鬧過年宵花市。有網民形容：「今朝落街買餸，場面誇張到好似拍災難片。」並引述檔主表示明日將不會開檔，估計所有貨物今天一日內就售罄。

掃貨風暴更席捲至文具店，2018 年超強颱風「山竹」襲港期間大量商廈民居玻璃窗被毀，港人記憶猶新，今日各文具店的膠紙幾乎被搶購一空。在新蒲崗一間文具店，最受歡迎的皺紋膠紙貨架空空如也。

