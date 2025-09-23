樺加沙打風・睇片｜八號波前夕湧浪撲柴灣 Benz 陳列室中心 地下停車場輕微水浸｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙迫近，本港在今日（23 日）中午尚未橫風橫雨，港島東的杏花邨至柴灣一帶已經率先感受到颱風帶來的威力。有網民在 Facebook 表示，在柴灣嘉業街的「平治港島品牌中心」，從中心內的玻璃窗外望，已經出現海水倒灌的情況，海水不斷湧上岸。網民更加表示，在地下的陳列室樓層已經受海水輕微淹浸，停車場內雖然仍然清晰見到地下的劃線，但亦已經見到有一、兩吋的海水浸遍停車場。

至於天文台前台長岑智明今早亦在 Facebook 發文，引述《有線新聞》報道杏花邨岸邊的情況，岑澄清並非風暴潮，「而是湧浪帶來的」。他並指，湧浪會較早影響近岸區地區，又提醒以往有市民因湧浪而遇溺死亡，「李本瀅前台長近日亦發文提醒大家要小心湧浪的威脅。大家請勿在海邊徘徊，保障安全。」

（Roy Chung @ 關你車事 FB 截圖）

