樺加沙打風・睇片｜土瓜灣吊臂狂搖玻璃爆裂 居民目擊過程：個天秤真係好恐怖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台在凌晨 2 時 40 分改發十號颶風信號，亦在 2 時 45 分發出黃色暴雨警告信號。不少網民在社交平台分享自己居住地點附近的情況，其中有居住土瓜灣的網民「visuals.glow」上傳影片，顯示榮光街與鴻福街交界的地盤，有吊臂在強風吹襲下搖搖欲墜，附近大廈高層單位的玻璃窗被吹至爆裂。
土瓜灣居民譚小姐上載影片，顯示同一地盤吊臂在強風吹襲下大幅搖晃，稱「個風都唔太驚，但個天秤真係好！恐！怖！」該網民又指，「原先都無咁近，頭先呯嚓一聲，就再近左，仲要個高度係岩岩打中我地個窗。」
譚小姐向《Yahoo新聞》表示，她住在旭日豪庭中高層（20樓以上），凌晨 4 時許目擊屋外吊臂的大型鐵勾不斷受強風吹襲，搖向她家中的窗戶方向，她感到非常驚慌及擔憂，生怕鐵勾會打爆家中窗戶。她指大廈管理處已報警求助，但管理處引述警員指，經評估後認為沒有危險，暫時未有行動。
影片嚇壞不少網民，有人聯想到電影《死神來了》，亦有網民批評承建商未有將吊臂妥善放下，「啲工人冇手尾，呢啲天秤個勾，應該打風時間要放落地面」。亦有網民提醒住戶要遠離窗邊，並建議向政府部門或警方報告，以免發生意外。
截止 4 時 未有水浸報告
截止凌晨 4 時，港府部門共收到 30 宗塌樹報告，土木工程拓展署收到一宗山泥傾瀉報告，暫時沒有收到水浸報告。醫院管理局表示，截至凌晨四時，3 男 2 女在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。
