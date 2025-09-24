環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
樺加沙打風・睇片｜天秤自轉恐倒塌？屋宇署防風措施列明「鬆秤」 業界：不鬆開會同個風鬥力｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙吹襲香港，十號颶風信號現正生效。今日（24日）清晨至早上時分正值風力最強勁的時候，網上有不少片段顯示，地盤天秤自轉，吊臂搖搖欲墜的情況。有土瓜灣街坊發現，附近地盤的吊臂狂搖，大型鐵勾不斷受強風吹襲，感到驚慌及擔憂。屋宇署列出的防風措施就指，應將主吊臂的旋轉固定制放開，保持在「鬆秤」狀態，但須確保不會有撞擊周邊構築物或電纜的危險，讓主吊臂自由旋轉。
網民「_____w_____025」上傳影片，顯示在藍田平田邨外一個地盤，天秤隨風轉動，「佢就快轉左 360 度」。
建造業總工會理事長周思傑今早在港台《千禧年代》表示，颱風來襲前「要將天秤『磨輪』鬆開，吊鈎收到最盡」。為何要鬆開天秤，他解釋：「要等風來到，天秤迎住風自己會自轉，如果唔鬆開，就會同個風鬥力，非常危險，可能會令天秤倒冧。」
屋宇署措施：讓主吊臂自由旋轉
翻查屋宇署 2022 年向承建商、註冊工程師及檢驗人員等發出的《雨季和颱風季節期間建築地盤的預防措施》，列明在雨季和颱風季節下，有關建築地盤棚架及天秤的安全和預防水浸的措施。
有關天秤安全，屋宇署指一般而言，可採取的防風措施包括：盡量把主吊臂旋轉至塔架遠離風勢的一邊，然後將旋轉固定制放開，即保持在「鬆秤」狀態，但須確保不會有撞擊周邊構築物或電䌫的危險，讓主吊臂自由旋轉。此外，屋宇署指如製造商建議將吊臂及／或吊鈎與轉盤之上的特定錨固位連接，應確保使用的䌫索有足夠的強度及適當地拉緊。
當颱風信號除下，屋宇署指註冊承建商必須巡視建築地盤所有區域，如有任何損毁，需立即進行補救工作，確保建築地盤回復安全狀態後，方可正常運作。
