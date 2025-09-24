樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙打風・睇片｜將軍澳海濱男子十號波遇大浪仍不避 岸邊打卡市民迅即被浪撲倒｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逐漸遠離，本港轉吹東南風，將軍澳受地形影響特別「食風」，亦有較強湧浪拍上岸。
社交平台今早（24 日）流傳一條片段，有網民從將軍澳一個臨海屋苑舉機拍攝下面海濱公園的情況，見到有一名男子在公園內的「將軍澳南梯台」附近不斷徘徊，期間有大浪不斷湧至，但他仍然未有立即離開，繼續逗留。片段長約 3 分鐘，男子最終離開該處，返到離岸邊較遠的地方。
翻查資料，「將軍澳南梯台」是將軍澳海濱公園的公眾登岸梯級，可以給公眾上船落船，意味着梯台部份位置並無欄杆，可以直接經梯級走到水中。
另外《南華早報》今早亦派攝記到該處拍攝，影到有一名男子坐在海濱公園一張長椅，與重重巨浪對望。相片的男子身穿一件有 3 條黑色直間條的上衣，跟上述片段中的男子衣著吻合，疑為同一人。
打卡 3 人組變「落湯雞」
社交平台亦有另一片段，見到有 2 名大人加一名小童在其他地區的岸邊「打卡」拍照，豈料一個大浪撲來，3 個人都走避不及，雖然無被浪捲走，但都全部變「落湯雞」，而且無法站穩遭浪撲倒在地。有網民就表示，「佢應該無左部電話架啦」，又有人指「講唔聽 自作孽 不可理喻」。
【相關報道】
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
其他人也在看
樺加沙打風・睇片｜富麗敦海洋公園酒店不敵洪水 大門爆玻璃有人遭沖跌｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，香港島尤其受到狂風影響，多處有湧浪和海水倒灌。社交平台今日（24 日）瘋傳一片，指位於大樹灣的富麗敦海洋公園酒店在深夜受到湧浪和海水倒灌侵襲，酒店地下大門疑不堪洪水壓力爆玻璃，洪水隨即湧入酒店，在場有人被沖跌，場面驚險。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風・各區災情 ⎮愛民邨老榕連根拔起 杏花邨高層冷氣機搖搖欲墜
樺加沙正逐漸遠離本港，天文台今早（24 日）在昂坪錄得最高持續風速每小時 153 公里，最高陣風每小時 204 公里。各區陸續出現災情，截至早上九時，醫管局急症室錄得 33 名市民在風暴期間受傷個案，政府收到 270 宗塌樹報告；截至早上十時，渠務署收到 12 宗水浸報告。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
10號波兼黃雨 長洲湧浪直拍房屋 網民高呼：整個沙灘消失了
【on.cc東網專訊】不少市民喜歡到長洲度假，有海灘，亦可看夕陽。天文台今日（24日）凌晨2時40分發出10號颶風信號，隨後再發出黃色暴雨警告信號。不少近岸地區均出現湧浪，有網上流傳的影片，長洲有湧浪湧至岸邊店舖及房屋，有網民直呼整個沙灘不見了。on.cc 東網 ・ 2 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風・睇片｜土瓜灣吊臂狂搖玻璃爆裂 居民目擊過程：個天秤真係好恐怖︱Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台在凌晨 2 時 40 分改發十號颶風信號，亦在 2 時 45 分發出黃色暴雨警告信號。不少網民在社交平台分享自己居住地點附近的情況，其中有居住土瓜灣的網民「visuals.glow」上傳影片，顯示榮光街與鴻福街交界的地盤，有吊臂在強風吹襲下搖搖欲墜，附近大廈高層單位的玻璃窗被吹至爆裂。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 51 分鐘前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 14 小時前
樺加沙打風．睇片｜杏花邨再現海水倒灌 水浸馬路險波及商場｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號。過往打大風都受災多次的港島東區杏花邨，再次出現海水倒灌現象，湧浪持續將海水拍到陸地，導致水浸屋苑私家路，海水並且向內湧到馬路，險波及附近商場。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽
超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 3 小時前
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復｜Yahoo
超強颱風樺加沙逼近，天文台今日（23 日）下午發出八號西北烈風或暴風信號。公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜柴灣觀浪一家三口墮海 母子昏迷留醫ICU 警籲勿犯法追風 ｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，據《Yahoo 新聞》了解，柴灣嘉業街一家四口觀浪期間，母子不慎墮海，父親要落海救人，母子被救起時昏迷。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
外賣平台餐廳圖片不符 8 隻鮑魚變 1 隻 食客報海關 細龜私房菜：「睇漏眼」無寫份量︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】外賣平台盛行，不少市民在打風等情況下願付較高價錢叫外賣，換取時間和便利。《Yahoo! 新聞》收到讀者反映，日前在 Keeta 以 114 元購買「冰鎮鮑魚伴糖心蛋」，見配圖有 8 隻鮑魚及 8 份半隻糖心蛋，最終卻只收到 1 隻鮑魚及半隻糖心蛋，有感落差太大，向該餐廳投訴，惟餐廳負責人仍拒絕在 Keeta 寫明食物數量，更著顧客可以向海關舉報。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
樺加沙打風︱港島東寮屋戶撤離 議員稱私樓「重複犯錯」未將電梯升高｜Yahoo
超強颱風樺加沙今日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。渠務署已列出 25 個地區有水浸風險，包括大澳、鯉魚門、馬鞍山渡頭灣村等。觀塘區議員柯創盛表示，區議會、地區團體、關愛隊等連日來不停穿梭鯉魚門和茶果嶺，巡視提案、準備沙包及擋水板等，並重點加強訊息發放，提醒居民有關資訊。港島東立法會議員梁熙表示，較關注柴灣歌連臣角及筲箕灣阿公岩村這兩個寮屋區，並已安排有需要住戶入住臨時庇護中心。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黎宣設靈｜丈夫女兒現身神情哀傷 侄女黎姿及林家棟張栢芝花牌悼念
於處境劇《真情》飾演「阿家」的甘草演員黎宣上月28日離世，終年93歲。其家人今日（23日）假九龍殯儀館為其設靈並舉行追思會。原定明日出殯及舉行火化禮，但因應颱風樺加沙襲港關係，火化禮改於今早進行，下午改為舉行追思會。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
樺加沙打風︱多處棚架倒塌 業界：颱風前已做好防風 有遮擋樓宇或派員留守︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，強風吹襲下，旺角窩打老道凌晨（24 日）有大型棚架倒塌，亞皆老街經窩打老道往培正道的 6 條行車線全部封閉。建造業總工會理事長周思傑在港台節目《千禧年代》表示，建造業界在颱風來臨前已為地盤內的裝置做了相關安全檢查和防風措施。Yahoo新聞 ・ 2 小時前