樺加沙打風・睇片｜將軍澳海濱男子十號波遇大浪仍不避 岸邊打卡市民迅即被浪撲倒｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逐漸遠離，本港轉吹東南風，將軍澳受地形影響特別「食風」，亦有較強湧浪拍上岸。

社交平台今早（24 日）流傳一條片段，有網民從將軍澳一個臨海屋苑舉機拍攝下面海濱公園的情況，見到有一名男子在公園內的「將軍澳南梯台」附近不斷徘徊，期間有大浪不斷湧至，但他仍然未有立即離開，繼續逗留。片段長約 3 分鐘，男子最終離開該處，返到離岸邊較遠的地方。

翻查資料，「將軍澳南梯台」是將軍澳海濱公園的公眾登岸梯級，可以給公眾上船落船，意味着梯台部份位置並無欄杆，可以直接經梯級走到水中。

另外《南華早報》今早亦派攝記到該處拍攝，影到有一名男子坐在海濱公園一張長椅，與重重巨浪對望。相片的男子身穿一件有 3 條黑色直間條的上衣，跟上述片段中的男子衣著吻合，疑為同一人。

打卡 3 人組變「落湯雞」

社交平台亦有另一片段，見到有 2 名大人加一名小童在其他地區的岸邊「打卡」拍照，豈料一個大浪撲來，3 個人都走避不及，雖然無被浪捲走，但都全部變「落湯雞」，而且無法站穩遭浪撲倒在地。有網民就表示，「佢應該無左部電話架啦」，又有人指「講唔聽 自作孽 不可理喻」。