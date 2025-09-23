許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
樺加沙打風・睇片｜湧浪撲 Benz 柴灣陳列室中心 地下停車場輕微水浸｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，在今日（23 日）中午尚未橫風橫雨之際，港島東的杏花邨至柴灣一帶已經率先感受到颱風帶來的威力。有網民在 Facebook 表示，在柴灣嘉業街的「平治港島品牌中心」，從中心內的玻璃窗外望，已經出現海水倒灌的情況，海水不斷湧上岸。網民圖片所見，在地下的陳列室樓層已經受海水輕微淹浸，停車場內雖然仍然清晰見到地下的劃線，但亦已經見到有一、兩吋的海水浸遍停車場。
至於天文台前台長岑智明今早亦在 Facebook 發文，引述《有線新聞》報道杏花邨岸邊的情況，岑澄清並非風暴潮，「而是湧浪帶來的」。他並指，湧浪會較早影響近岸區地區，又提醒以往有市民因湧浪而遇溺死亡，「李本瀅前台長近日亦發文提醒大家要小心湧浪的威脅。大家請勿在海邊徘徊，保障安全。」
【相關報道】
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
其他人也在看
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
荃灣三棟屋村謀殺案 兒子涉持刀捅死父親｜Yahoo
荃灣三棟屋村今午（23日）發生一宗謀殺案。據了解，一名男子報稱殺死父親，警方正在調查。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 9 小時前
樺加沙打風｜八號西北烈風或暴風信號生效 機場天氣預報：明早吹颶風｜不斷更新｜Yahoo
天文台下午 2 時 20 分發出八號西北烈風或暴風信號。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風︱鯉魚門居民堆放沙包至一米高：今晚唔會瞓 銀龍老闆娘撤離住酒店︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，風暴潮黑點鯉魚門居民如臨大敵，今天八號風球前，有居民早上已搬運沙包，堆放至半身位置，又把電器等搬上檯面；銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐以往打風都會留守過夜，今次撤退到酒店暫住，稱不想增加消防員負擔。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
樺加沙打風｜黃大仙中心豎閘擋水 職員：香港人應該都慣 黃埔北區悶熱｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今（ 23 日）下午 2 時 20 分改掛 8 號風球。記者中午 12 時到黃大仙中心視察，商場入口玻璃貼上膠紙、門口豎起鐵閘，防止雨水倒灌。黃大仙中心 2018 年時嚴重受浸，中心一樓全部進水。有商鋪職員稱，雖然八號風球下仍要工作，但相信鋪頭和商場有了處理「山竹」等天災的經驗，應該不會再出現嚴重水浸，更笑稱「老闆應該驚過我哋」。鄰近的黃大仙地鐵站則未見有沙包或木板等防風準備。Yahoo新聞 ・ 47 分鐘前
樺加沙打風︱港島東寮屋戶撤離 議員稱私樓「重複犯錯」未將電梯升高｜Yahoo
超強颱風樺加沙今日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。渠務署已列出 25 個地區有水浸風險，包括大澳、鯉魚門、馬鞍山渡頭灣村等。觀塘區議員柯創盛表示，區議會、地區團體、關愛隊等連日來不停穿梭鯉魚門和茶果嶺，巡視提案、準備沙包及擋水板等，並重點加強訊息發放，提醒居民有關資訊。港島東立法會議員梁熙表示，較關注柴灣歌連臣角及筲箕灣阿公岩村這兩個寮屋區，並已安排有需要住戶入住臨時庇護中心。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
前空姐誤稱任達華為「楊」先生 大讚華哥沒架子獲調皮回應：我今天姓楊！
不少明星乘搭飛機時都會被空中服務員認出，近日有曾為前空姐的網民自爆曾認不出任達華，且誤以為對方是「楊」先生。雖然她認錯人，卻大讚任達華不但沒有不滿，更表現出調皮的一面。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
樺加沙丨玻璃窗爆破點算好？林超英：頂住床褥坐窗邊隨時跌落街
超強颱風樺加沙襲港，市民作好防風準備，在玻璃窗上貼上膠紙，以防窗戶玻璃碎裂時，玻璃碎散落至四周。前天文台台長林超英在社交媒體分享，玻璃窗爆破的成因，以及應對方法。他特別提醒市民，需重點留意處於屋角位置的玻璃窗。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
陳淑莊私房菜「紅棉」台灣食評「500 盤」奪銀 哽咽道謝：沒想過我會有 Second Life｜Yahoo
前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya） 2020 年 9 月拒絕延任並退出政壇，翌年移居台灣，去年自立門戶開私房菜「紅棉」。陳淑莊師承香港米芝蓮星級食府「大班樓」創辦人葉一南，私房菜甫開張便一位難求，近日更迎來好消息，在台灣美食評鑑「500 盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎的五星級大酒店晶華軒。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鄭希怡Yumiko驚見深邃法令紋？網民驚訝撞樣伍詠薇
Yumiko鄭希怡近年主要喺內地發展，更於疫情期間同老公梁學儲及囡囡梁浸浸（梁子柔）舉家移居上海。早前Yumiko度過44歲生日Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
溫黛襲港回顧 1962 年風災釀 183 死 多項紀錄未破 風暴潮重創沙田大埔｜Yahoo
超強颱風樺加沙（RAGASA）迫近本港，天文台周二（9 月 23 日）下午已經發出八號烈風或暴風信號，天文台預報本港周三普遍吹烈風至暴風，離岸及高地更吹颶風，相等於十號颶風信號的風力。強颱襲港，總會令不少人想起 1962 年的溫黛（WANDA, 16W/1962）：她在當年 9 月 1 日正面吹襲本港，皇家香港天文台須懸掛十號風球。溫黛成為了二戰後對本港破壞最大的颱風之一，造成 183 人死亡、當中近 130 人是因為風暴潮而喪生；另外溫黛造成 388 人受傷、108 人失蹤、72,000 人無家可歸。Yahoo新聞 ・ 59 分鐘前
中大醫院兩主管涉詐騙院方被捕 行政總裁鍾健禮：收入與工作量不相稱｜Yahoo
中大醫院揭發有員工涉詐騙院方，騙取額外收入。中大醫院董事會主席盧煜明及行政總裁鍾健禮於周二（23 日）早上見記者，表示有兩名部門主管的「收入與工作量有不尋常狀況」，並已就事件向執法機關舉報，兩人已於上周四被捕，亦已被解僱。至於涉及的款項，員工的身分等，兩人則表示因已進入調查階段，暫不能公布，僅強調對病人的服務及醫院的採購程序等沒影響。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
颱風樺加沙襲港｜各大發展商售樓處8號風球或以上關閉｜即睇最新安排
超強颱風「樺加沙」逼近，房協及多家發展商因應惡劣天氣調整示範單位、售樓處及揀樓安排。房協資助房屋項目觀塘朗然昨日（22日）開始揀樓，即錄得15伙成交，套現約7,900萬元，成交價介乎358.6萬至645.6萬元；惟因颱風襲港，原訂今日（23日）及後日（24日）的宣誓及揀樓程序已暫停，並安排順延至緊接的第二個工作天同一時段。28Hse.com ・ 6 小時前
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
今年秋天，維多利亞港將成為全球IP迷的夢幻舞台。由香港創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊」將於10月25日正式啟動，四大人氣角色化身巨型充氣雕塑，漂浮於維港海面，並於11月1日組成巡遊艦隊，穿梭港九兩岸，場面壯觀，勢必成為年度全球最矚目打卡盛事。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前