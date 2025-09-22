焦點

樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號

Yahoo新聞

樺加沙打風︱吐露港水位或飆至 5 米 25 個地區恐嚴重水浸（附名單）︱Yahoo

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
更新時間

【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」將於明日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。當局指，星期三（ 24 日）上午本港沿岸會錄得約 2 米風暴增水，普遍最高水位可達海圖基準面以上 3.5 至 4 米，而吐露港水位更可能升至 4 至 5 米。若最高海平面高度出現時遇上強降雨，雨量或達 70 毫米，將加劇水浸威脅。

渠務署表示，已將緊急應變隊伍由 180 隊增至最多 200 隊，並提前部署「及時清渠」工作。同時會增加 4 部排水機器人，令「龍吸水」及小型排水設備總數增至 10 部，以加強低窪地區的排水能力。

廣告

25 個地區被列為有水浸風險：

  1. 大澳永安街

  2. 大澳吉慶街

  3. 大澳新基街

  4. 鯉魚門海傍道、海鮮街

  5. 三門仔新村

  6. 大埔舊墟汀角路

  7. 大埔墟廣福道

  8. 林村河

  9. 大埔河

  10. 城門河

  11. 嘉和里

  12. 大井圍

  13. 橫洲

  14. 山貝村

  15. 元朗市中心

  16. 流浮山

  17. 上下白泥

  18. 坑口村

  19. 沙橋村

  20. 馬鞍山渡頭灣村

  21. 西貢南圍 / 響鐘

  22. 東涌灣馬灣涌村

  23. 東涌灣沙咀頭

  24. 東涌灣沙螺灣

  25. 吉澳漁民村

當局強調，民政署已加派人手到高風險地區，提醒居民保持警惕，並會按需要協助撤離，以保障人身安全。政務司司長指出，風暴潮對香港沿岸低窪地區構成極大威脅，政府會全力加強防洪和應急措施，減低水浸風險。

吉澳漁民村
吉澳漁民村
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險
25 個地區被列為有水浸風險

其他人也在看

「樺加沙」打到嚟！膠紙封窗究竟有冇用？打風期間可以開冷氣？

「樺加沙」打到嚟！膠紙封窗究竟有冇用？打風期間可以開冷氣？

超強颱風「樺加沙」料於周三（24日）襲港，天文台指其威力可與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相比，屆時本港或見10級暴風，離岸及高地更有機會達至12級颶風。面對風暴迫近，不少市民趁周末搶購膠紙封窗，更出現膠紙一掃而空的情況。貼膠紙有用定冇用？「貼膠紙」作為常見的防風「習俗」，實際效用一直爭議不少。部分市民相信膠紙可在一定程度上加固窗戶，但工程界人士指出，膠紙的真正用途非在於加固窗戶，而是在玻璃破裂時減少碎片飛散，從而降低被碎片擊中受傷的機會。若窗戶被石塊或樹枝擊碎，貼上膠紙的確可令碎片不易四散，起到一定保護作用。如何貼才較有效？工程界建議若決定貼膠紙，宜把膠紙貼成「交叉」或「十字」形，並延伸至窗框邊緣，著重鞏固窗中心的受力位置，盡量讓玻璃「跌得完整」，而不是四散飛脫，起一定的防護效果。舊窗新窗大不同樓齡較新的樓宇，窗戶多採用鋼化玻璃，鋼化玻璃破裂時會碎成細小顆粒，較少出現鋒利大塊的碎片，導致割傷的風險本已較低，因此貼膠紙對鋼化玻璃的額外保護有限。惟舊式樓宇可能仍裝有非強化的玻璃，該類玻璃破裂時會產生較大及尖銳碎片，貼膠紙雖未必能阻止破裂，但有助減低碎片散落的風險。打風能否繼續開冷

28Hse.com ・ 3 小時前
打風｜超強颱風樺加沙今晚考慮掛3號風球！星期三會掛10號波？北上內地小心狂風大驟雨

打風｜超強颱風樺加沙今晚考慮掛3號風球！星期三會掛10號波？北上內地小心狂風大驟雨

天文台今日（22日）7:45am公布，今日12:20pm懸掛一號戒備信號，而晚上8pm-10pm會考慮改發三號強風信號。內地中央氣象台預料超強颱風樺加沙在星期三（24日）凌晨至下午在廣東登陸汕尾、海南一帶，登陸時強度為強烈颱風級或超強颱風級（14-16級）。天文台都有預告，受樺加沙影響，星期二稍後天氣開始急速轉壞，星期三會吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪，沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。返工打工仔或準備出遊的旅人，記得留意天文台最新消息，同時細閱航班安排。

Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
樺加沙逼近本港 倘若水浸淹城 車保有無得賠？

樺加沙逼近本港 倘若水浸淹城 車保有無得賠？

樺加沙逐步逼近本港，隨時帶來嚴重破壞。過往2018年9月的山竹、2017年8月天鴿等颱風襲港，帶來特大豪雨，令多區出現嚴重水浸，令汽車損壞。如果買了車保，會否有得賠？

Yahoo財經 ・ 2 小時前
中電 CEO 指要建構AI電網 研電動車高峰時段向電網反向送電

中電 CEO 指要建構AI電網 研電動車高峰時段向電網反向送電

中電控股(0002.HK)首席執行官蔣東強發表網誌,指出人工智能(AI)已成為重塑能源行業的一股力量,而 AI 應用潛力,最能體現在能源生態系統的核心「電網」身上。他認為,必須思考如何建構更智慧、更具韌性的電力網絡,以應對極端天氣等挑戰。

infocast ・ 2 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團

颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團

隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。

Yahoo Food ・ 5 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則

向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則

向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股

鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股

鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。

Yahoo財經 ・ 1 天前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人

于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人

內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節

樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節

一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。

Yahoo財經 ・ 4 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸　歷年這些海景屋苑跌價最甘

樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸　歷年這些海景屋苑跌價最甘

強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。

Yahoo 地產 ・ 9 小時前
樺加沙逼近 旅程要取消？旅遊保險如何保障？

樺加沙逼近 旅程要取消？旅遊保險如何保障？

旅遊計劃若遇上天災如颱風、地震、水災等等而令行程取消，一般旅遊保險都會保障受保人的損失。本文就和大家拆解購買旅遊保險時，有關因天災令行程取消的保障事宜，看看有甚麼保障範圍及投保細節條款要留意。

Yahoo財經 ・ 2 小時前
盆菜2025｜免費送貨！鼎爺廚房中秋手工盆菜早鳥優惠 人均低至$166享秘汁靚鮑魚＋特級爽口海參＋鮑汁燴花膠

盆菜2025｜免費送貨！鼎爺廚房中秋手工盆菜早鳥優惠 人均低至$166享秘汁靚鮑魚＋特級爽口海參＋鮑汁燴花膠

中秋即將來臨，鼎爺廚房推出精心製作的手工盆菜，市區可享免費送貨，每日新鮮即製，加熱即食，方便得來又隆重兼美味！鼎爺廚房有兩款豪華盆菜選擇，包括中秋手工盆菜8人份或12人份，人均低至$166；以及極上鮑參鼎級盆菜10人份，人均低至$219！食材頂級，涵蓋鮑魚、海參、花膠等珍饈，超有誠意，完美適合親朋好友團聚時一同品嚐！立即睇下文了解詳情啦！

Yahoo Food ・ 1 天前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴　被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度

商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴　被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度

商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛

麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛

「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉

安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉

安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。

AASTOCKS ・ 7 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」

美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」

美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。

鉅亨網 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提

中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提

近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因

Yahoo財經 ・ 1 天前
日本咖哩飯連鎖店「加價失敗」的啟示

日本咖哩飯連鎖店「加價失敗」的啟示

特朗普關稅正掀起全球加價浪潮，藉此把成本轉嫁予消費者，但面對日益疲弱的消費需求，加價決策可謂步步為營。話說近月日本便發生了「加價失敗」事件，大型咖哩專賣連鎖店「CoCo壹番屋」，便因加價導致顧客持續流失，連續五個月按年下跌，以下一探究竟，為什麼這次會加價失敗

Yahoo財經 ・ 2 小時前
據報新世界(00017.HK)就11 Skies向機管局斟減租

據報新世界(00017.HK)就11 Skies向機管局斟減租

《彭博》引述知情人士透露，新世界發展(00017.HK)正與機管局商談，希望減免其11 Skies商業中心的部分租金。新世界今早高開1.3%，早段偏軟，現報8.23元，倒跌0.84%，成交4,916.95萬元。

AASTOCKS ・ 5 小時前