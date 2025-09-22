樺加沙打風︱吐露港水位或飆至 5 米 25 個地區恐嚴重水浸（附名單）︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」將於明日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。當局指，星期三（ 24 日）上午本港沿岸會錄得約 2 米風暴增水，普遍最高水位可達海圖基準面以上 3.5 至 4 米，而吐露港水位更可能升至 4 至 5 米。若最高海平面高度出現時遇上強降雨，雨量或達 70 毫米，將加劇水浸威脅。

渠務署表示，已將緊急應變隊伍由 180 隊增至最多 200 隊，並提前部署「及時清渠」工作。同時會增加 4 部排水機器人，令「龍吸水」及小型排水設備總數增至 10 部，以加強低窪地區的排水能力。

25 個地區被列為有水浸風險：

大澳永安街 大澳吉慶街 大澳新基街 鯉魚門海傍道、海鮮街 三門仔新村 大埔舊墟汀角路 大埔墟廣福道 林村河 大埔河 城門河 嘉和里 大井圍 橫洲 山貝村 元朗市中心 流浮山 上下白泥 坑口村 沙橋村 馬鞍山渡頭灣村 西貢南圍 / 響鐘 東涌灣馬灣涌村 東涌灣沙咀頭 東涌灣沙螺灣 吉澳漁民村

當局強調，民政署已加派人手到高風險地區，提醒居民保持警惕，並會按需要協助撤離，以保障人身安全。政務司司長指出，風暴潮對香港沿岸低窪地區構成極大威脅，政府會全力加強防洪和應急措施，減低水浸風險。

