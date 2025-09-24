樺加沙打風︱多處棚架倒塌 業界：颱風前已做好防風 有遮擋樓宇或派員留守︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，強風吹襲下，旺角窩打老道凌晨（24 日）有大型棚架倒塌，亞皆老街經窩打老道往培正道的 6 條行車線全部封閉。建造業總工會理事長周思傑在港台節目《千禧年代》表示，建造業界在颱風來臨前已為地盤內的裝置做了相關安全檢查和防風措施。

周思傑指，以往在極端天氣來臨前兩、三日，業界都會檢查地棚架、天秤等地盤設施，而受到上星期米娜的影響，建造業今次尤其嚴陣以待。周思傑表示，地盤會請專業工程師檢查棚架的拉索有否損傷、穩固物有否被解開等，並即時維修；周思傑又指天秤的結構性強，倒塌的機率較低，會在颱風前鬆動磨輪、收緊吊鉤，應對強風吹襲；而一些用貨櫃改裝的地盤寫字樓亦會有隊伍負責安全檢查。

被問到颱風期間地盤會否繼續有人員當值，周思傑表示一些有遮擋的樓宇地盤會事前與工人溝通，安排人員留守，包括有管工檢查有否水浸，以及有保安人員在場留意地盤情況。周又指，颱風過後地盤安全的不確定因素大，呼籲工友工作前需要做好檢查。