樺加沙打風︱富麗敦酒店災後直擊 門口封木板 扶手梯碎裂變形 住客憶述：狂風暴雨 大樓搖晃︱Yahoo．多圖

酒店以木板暫時取代被衝破的玻璃門。

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙橫掃香港，位於南區的海洋公園富麗敦酒店更遭巨浪沖爆玻璃門，有職員被沖跌，驚險影片在網上瘋傳。《Yahoo新聞》記者今早（25日）到酒店直擊災後現場，事發位置「探險家遊樂場」圍上木板遮擋，外牆金屬片剝落，門外車道佈滿泥沙。海洋徑尤其損毁嚴重，渠蓋、裝飾等重物被掀起，棕櫚樹斷裂，扶手電梯變形。有住客表示打風時在房間感到搖晃，雖然窗戶面海但未覺危險，因此看到沖毁酒店的影片時還以為是AI畫面。

外牆刻有酒店名的金屬牌也掉下。

大型金屬物橫卧地面。

酒店距離海邊約十米遠，在車道近海位置的水閘約一米高。

外牆鐵片變形鬆脫。

木板封門 受害人「富富」立牌安好

《Yahoo! 新聞》今日（25日）去到富麗敦酒店，見到酒店已在「探險家遊樂場」玻璃門位置封上木板，積水已經完全清理，影片中其中一位「受害者」、酒店吉祥物熊貓「富富」立牌也完整被放在角落。事發地點是酒店最接近大海的位置，外圍損毁嚴重，不但地磚被撞爆，外牆鐵皮剝落，車道亦佈滿泥濘，猶如小沙灘，更有小鳥伏屍。有保險公司職員在酒店職員陪同下到場視察損毁情況。

被巨浪洪水沖跌過的「富富」熊貓立牌完好。

樹木倒塌，地面佈滿泥濘。

鐵皮剝落。

原於海洋徑的渠蓋被洪水捲起。

海邊扶手電梯變形 行人路如沙灘

酒店內的海洋徑更是重災區，原本的行人路堆積幾寸厚沙泥，室內扶手電梯玻璃爆裂，扶手變形，似乎曾被巨浪或強風捲至的雜物擊中。海洋徑的渠蓋和地磚被掀起，幾乎所有圍欄頂部的扶手都被吹走，露出鐵釘，斷裂的棕櫚樹橫卧路面。有職員在場開始收拾，將被吹走的巨型裝飾物移走，不過仍然有人無懼崎嶇路，在海洋徑上慢跑和散步。

樹木被連根拔起，仍有市民跨越障礙物跑步。

散步徑變成小沙灘。

泥沙堆積，厚度高如半塊水閘。

室外扶手電梯變形，玻璃破碎。

扶手電梯玻璃散落。

菲律賓遊客 Hannah。

住16 樓感搖晃 遊客以為 AI 影片

菲律賓遊客 Hannah 與家人星期二（23日）趕及在颱風來到前入住富麗敦酒店，她透露當晚在 16 樓的房間內也感到大樓在搖晃，從面海的窗看到狂風暴雨，不過未感害怕，因此當她看到巨浪爆門影片時，還以為是 AI 畫面。她續指酒店安排妥當，星期三（24日）八號風球期間未能外出，酒店亦提供食物優惠。有酒店職員則表示對意外不感驚訝，指大自然力量無法測量，早有心理準備酒店會在颱風期間有損毀。

金屬裝飾物被拔起。

近海樹木被吹斷。

室外電梯裝有水閘。