許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。
盛泰道水渠被圍封
受颱風影響，杏花邨海傍今早9時許開始出現海平面上升，海水不斷拍打岸邊，更一度湧起高越燈柱高度、約6米高巨浪，吸引街坊落樓「追風」。盛泰道一帶有水渠亦因湧浪而不斷濺起2、3米水花，管理處派員用橙帶圍封該位置，以免市民步近。
杏花邨所有屋苑大門均設置約80厘米鋁製擋水板，大門亦貼上膠紙。各住戶為防風出盡奇招，除了最普遍的窗貼膠紙外，亦以膠袋、垃圾袋包窗邊防止漏水，更有人在露台掛浴簾擋風雨。停車場仍有7架車輛停泊，場內設有沙袋等防水設備。
街訪錄海浪聲：好少見到打到上岸
葉先生手持錄音機到岸邊，錄低大海拍浪的聲音，「會有後期製作，有時拍啲片，有啲唔同嘅大自然、雀仔聲嗰啲，難得今次有咁鬼勁嘅浪，好少見到打到上（岸）上邊，啲路都浸曬！」他指，以往颱風期間難以接近海傍，「大風到你根本唔會行到埋嚟」，因此捉緊今午感受大自然。
葉指，由於住所向海，因此打風預防措施更要做足，「要包到曬冷氣機啲口、抽氣扇都要包好曬，之前直情會入水，喺啲窿度噴入嚟」。儲糧方面，他則沒有參與搶購潮，「都係買啲基本嘢，唔會好似走難咁」。被問到這兩天菜價，他笑言「超貴」，「工人姐姐話返畀我聽，30幾蚊半斤菜心」。對於政府未有宣佈停工安排，葉認為停工是較好的選擇，「因為你一陣出面就會好亂，咁你有咩配套畀基層嘅人呢？有啲人住得好遠㗎嘛，不過理解嘅，手停口停咁囉」。
居民用水袋儲水：驚無水無電
劉小姐亦到海傍邊追風拍片，「趁仲好天嚟睇下」。居住中層單位的劉指，雖然住所並非面海，惟早前於「山竹」來襲時弄壞冷氣，要額外花錢更換，故今次將會盡量減少開冷氣。
她指，家中已備足夠的乾糧和食水應付颱風，「最緊要都係呢兩樣，因為驚打風無水無電，所以用啲水袋儲住啲水」，又認為沒有搶購食材的必要，「唔會打一日風買定一個月嘅菜！」劉同樣留意到這兩天菜價上升，一斤菜達70元，「我覺得唔係咁好囉，你貴少少唔緊要，貴咁多就唔好，呢啲民生嘢嚟㗎嘛」。對於屋苑大堂的防風措施，劉認為是次颱風是對管理公司的一大考驗，「因為之前啲水入曬大堂，連𨋢都壞埋」。
杏花邨街市拍烏繩
不過，杏花邨街市在八號風球前夕不再人頭湧湧，多間菜檔貨源充足，肉檔和果檔同樣「拍烏蠅」。菜販蘇小姐指，今日生意比早兩天差，「而家要20蚊任揀4件清貨，幫我宣傳下！」她指，近兩天亦未有特別加價，現時只希望「要錢唔要貨」。
另一打風水浸黑點、柴灣道迴旋處則泊有渠務署排水機械人「小禹三號」，並有排水喉連接機身和迴旋處花園渠口。環翠邨停車場則完全停用，出入口已圍上膠帶，並貼有「時租服務暫停」告示。所有車輛已駛走，部份暫時停泊在停車場外圍。
樺加沙打風・睇片｜八號波前夕湧浪撲柴灣 Benz 陳列室中心 地下停車場輕微水浸｜Yahoo
超強颱風樺加沙迫近，本港在今日（23 日）中午尚未橫風橫雨，港島東的杏花邨至柴灣一帶已經率先感受到颱風帶來的威力。有網民在 Facebook 表示，在柴灣嘉業街的「平治港島品牌中心」，從中心內的玻璃窗外望，已經出現海水倒灌的情況，海水不斷湧上岸。網民更加表示，在地下的陳列室樓層已經受海水輕微淹浸，停車場內雖然仍然清晰見到地下的劃線，但亦已經見到有一、兩吋的海水浸遍停車場。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 8 小時前
樺加沙打風｜八號西北烈風或暴風信號生效 機場天氣預報：明早吹颶風｜不斷更新｜Yahoo
天文台下午 2 時 20 分發出八號西北烈風或暴風信號。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
樺加沙打風｜天文台下投式探空儀今早數據 中心以外 120 公里位置仍錄颶風｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台今日（23 日）上午與政府飛行服務隊 合作，在超強颱風樺加沙西北方上空投放下投式探空儀。天文台說，在距離其樺加沙中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中大醫院兩部門主管涉詐騙院方 行政總裁鍾健禮：「收入與工作量不相稱」、兩人已被捕
中大醫院揭發有員工涉詐騙院方，騙取額外收入。中大醫院董事會主席盧煜明及行政總裁鍾健禮於周二（23 日）早上見記者，表示有兩名部門主管的「收入與工作量有不尋常狀況」，並已就事件向執法機關舉報，兩人已於上周四被捕，亦已被解僱。至於涉及的款項，員工的身分等，兩人則表示因已進入調查階段，暫不能公布，僅強調對病人的服務及醫院的採購程序等沒影響。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 8 小時前
樺加沙打風︱鯉魚門居民堆放沙包至一米高：今晚唔會瞓 銀龍老闆娘撤離住酒店︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，風暴潮黑點鯉魚門居民如臨大敵，今天八號風球前，有居民早上已搬運沙包，堆放至半身位置，又把電器等搬上檯面；銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐以往打風都會留守過夜，今次撤退到酒店暫住，稱不想增加消防員負擔。Yahoo新聞 ・ 25 分鐘前
樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。Yahoo新聞 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜一文睇清大灣區/台灣/日本/菲律賓點應變？深圳擬疏散40萬人、省內高鐵停運/澳門儲備3日糧/珠海五停
超強颱風「樺加沙」襲港，天文台已於晚上9點40分改發三號強風信號，預計今日23日稍後天氣開始急速轉壞，天文台表示將於今日下午1點至4點考慮改發八號烈風或暴風信號。由於「樺加沙」環流廣闊，星期三（9月24日）天氣惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪；馬會超前部署取消周三夜馬賽事；六合彩攪珠延至周四晚上；香港國際機場機管局表示，23日傍晚6點後航班將大量減少。今次「樺加沙」橫過呂宋海峽一帶，並且進入南海北部，大灣區、台灣、日本、菲律賓均受到影響，本篇文章將為大家整理各地的部署吧！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 部份渡輪服務已經停航｜Yahoo
超強颱風樺加沙逐漸靠近廣東沿岸，天文台將於今日（23 日）下午發出八號烈風或暴風信號。公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
香港暴雨警告冷知識｜1992歷時性暴雨催生黃雨/紅雨/黑雨！暴雨警告下應該要點做？原來曾經有過「綠雨」
隨着樺加沙颱風逐漸逼近，香港市民不禁關心：這次除了強風，還會帶來哪一種「顏色」的暴雨？相比起颱風，大雨的出現往往更突然、更難預測。暴雨可在短時間內迅速發展，造成水浸、交通混亂等等。香港天文台發展出一套有系統的警告機制，透過顏色分級，提醒市民提早防範。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 7 小時前
颱風樺加沙｜龍舟暫放柴灣閒置前油站用地 梁熙：船主漁民放下心頭大石
超強颱風樺加沙逼近本港，停泊在柴灣貨物裝卸區的二十多隻社區龍舟，過去在一般颱風都毋須撤離，但龍舟團體今次十分擔心會出現強勁風暴潮，使該處龍舟如2018年「山竹」襲港時受到嚴重損毀，當年情況既使他們損失過百萬元，亦影響之後的龍舟競渡傳統。am730 ・ 17 小時前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 7 小時前
8號波前「最後一擊」 市民撲街市買餸 檔販稱加價「迫於無奈」
【on.cc東網專訊】超強颱風「樺加沙」來襲掛8號波前夕，眾多市民今(23日)早趕到街市、超市「最後一擊」，選購蔬果、海產及鮮肉等，準備今晚、明早風暴吹襲期間在家「煮飯仔」。街市大多數攤檔在3號風球期間繼續營業，食品供應亦充足，有攤檔以「聽日都咁生猛」推銷鮮活海on.cc 東網 ・ 3 小時前
樺加沙襲港．公共服務不斷更新｜運輸署宣布8號或以上信號期間 駕駛考試中心、筆試中心、政府車輛檢驗中心、牌照事務處等暫停服務
【Now新聞台】風暴樺加沙襲港，公共服務相關消息更新：(13:46)樺加沙逼近，運輸署宣布，8號或以上信號期間，駕駛考試中心、筆試中心、政府車輛檢驗中心、牌照事務處等暫停服務。(13:20)港交所稱惡劣天氣下證券及衍生產品市場，包括滬深港通保持全面運作。(11:34)海洋公園宣布中午12時起暫停開放，迪士尼樂園在8號信號發出後提早關閉；昂坪360纜車已停駛，山頂纜車下午2時45分後暫停服務。(11:17)樺加沙逼近，公立醫院門診及各類日間服務以及衞生署診所下午起停止服務；急症室、美沙酮診所維持正常。(10:21)天文台將於今日9月23日下午2時20分發出八號烈風或暴風信號。西九文化區公布惡劣天氣安排，表示西九文化區(所有票務處、藝術公園、自由空間、M+ 及戲曲中心)將於八號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛期間關閉，香港故宮文化博物館如常逢星期二休館。已購買M+入場門票而受影響的訪客，所有指定時段門票有效期將由受天氣影響當天起計延長60日。受影響的訪客可保留原有門票，於有效期內使用原有門票進場。9月22日(21:05)因應超強颱風樺加沙可能為香港帶來的威脅，各區民政事務處將提早在明日早上八時起now.com 新聞 ・ 1 小時前