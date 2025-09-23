樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。

盛泰道水渠被圍封

受颱風影響，杏花邨海傍今早9時許開始出現海平面上升，海水不斷拍打岸邊，更一度湧起高越燈柱高度、約6米高巨浪，吸引街坊落樓「追風」。盛泰道一帶有水渠亦因湧浪而不斷濺起2、3米水花，管理處派員用橙帶圍封該位置，以免市民步近。

廣告 廣告

杏花邨所有屋苑大門均設置約80厘米鋁製擋水板，大門亦貼上膠紙。各住戶為防風出盡奇招，除了最普遍的窗貼膠紙外，亦以膠袋、垃圾袋包窗邊防止漏水，更有人在露台掛浴簾擋風雨。停車場仍有7架車輛停泊，場內設有沙袋等防水設備。

海水不斷拍打岸邊，更一度湧起高越燈柱高度、約6米高巨浪，吸引街坊落樓「追風」。

街訪錄海浪聲：好少見到打到上岸

葉先生手持錄音機到岸邊，錄低大海拍浪的聲音，「會有後期製作，有時拍啲片，有啲唔同嘅大自然、雀仔聲嗰啲，難得今次有咁鬼勁嘅浪，好少見到打到上（岸）上邊，啲路都浸曬！」他指，以往颱風期間難以接近海傍，「大風到你根本唔會行到埋嚟」，因此捉緊今午感受大自然。

葉指，由於住所向海，因此打風預防措施更要做足，「要包到曬冷氣機啲口、抽氣扇都要包好曬，之前直情會入水，喺啲窿度噴入嚟」。儲糧方面，他則沒有參與搶購潮，「都係買啲基本嘢，唔會好似走難咁」。被問到這兩天菜價，他笑言「超貴」，「工人姐姐話返畀我聽，30幾蚊半斤菜心」。對於政府未有宣佈停工安排，葉認為停工是較好的選擇，「因為你一陣出面就會好亂，咁你有咩配套畀基層嘅人呢？有啲人住得好遠㗎嘛，不過理解嘅，手停口停咁囉」。

居民用水袋儲水：驚無水無電

劉小姐亦到海傍邊追風拍片，「趁仲好天嚟睇下」。居住中層單位的劉指，雖然住所並非面海，惟早前於「山竹」來襲時弄壞冷氣，要額外花錢更換，故今次將會盡量減少開冷氣。

她指，家中已備足夠的乾糧和食水應付颱風，「最緊要都係呢兩樣，因為驚打風無水無電，所以用啲水袋儲住啲水」，又認為沒有搶購食材的必要，「唔會打一日風買定一個月嘅菜！」劉同樣留意到這兩天菜價上升，一斤菜達70元，「我覺得唔係咁好囉，你貴少少唔緊要，貴咁多就唔好，呢啲民生嘢嚟㗎嘛」。對於屋苑大堂的防風措施，劉認為是次颱風是對管理公司的一大考驗，「因為之前啲水入曬大堂，連𨋢都壞埋」。

杏花邨街市拍烏繩

不過，杏花邨街市在八號風球前夕不再人頭湧湧，多間菜檔貨源充足，肉檔和果檔同樣「拍烏蠅」。菜販蘇小姐指，今日生意比早兩天差，「而家要20蚊任揀4件清貨，幫我宣傳下！」她指，近兩天亦未有特別加價，現時只希望「要錢唔要貨」。

另一打風水浸黑點、柴灣道迴旋處則泊有渠務署排水機械人「小禹三號」，並有排水喉連接機身和迴旋處花園渠口。環翠邨停車場則完全停用，出入口已圍上膠帶，並貼有「時租服務暫停」告示。所有車輛已駛走，部份暫時停泊在停車場外圍。