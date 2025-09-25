樺加沙打風︱柴灣一家三口墮海 救人漁民父子為港人 父親：唔使諗嘢 救人就救人︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」吹襲香港期間，柴灣防波堤發生一家三口被巨浪捲走意外，幸得操廣東話的漁民梁北喜與其子梁浩賢駕駛小艇及時救起。據報指，深圳市港澳流動漁民協會表示將予以嘉獎。對於有報道指漁民父子為深圳流動漁民，立法會議員何俊賢則稱救人漁民實為港人。

綜合內地傳媒報道，救人的為一對操廣東話的漁民父子梁北喜與梁浩賢。當時他們駕駛小艇運送輪胎，為登記於深圳的港澳流動漁船「深南 3133」加固防颱期間，突然聽到岸上呼救聲，立即駛往出事位置，在約 15 分鐘內先後救起母子二人，另一名父親則由消防員救起。

梁北喜形容，當時看見有人墮海，沒多想便衝上前救人。他說「有就做㗎啦，使乜諗嘢，唔使諗嘢，救人就救人」。

深圳市港澳流動漁民協會副會長兼秘書長程革表示，梁氏父子在險境中不顧安危、見義勇為，精神值得高度讚揚，協會將把事件上報至省協會和市海洋發展局，並對兩人予以嘉獎。

何俊賢指，救人的梁北喜是香港人。

港澳流動漁船約有 2000 艘

立法會漁農界議員何俊賢在社交媒體指，「救人的梁北喜喜哥是香港人」。他解釋，「港澳流動漁船」雖於深圳登記，但本為香港船隻，可進入內地水域捕魚，現時約有 2,000 艘。

上世紀 50 年代起，內地容許香港漁民到內地水域捕魚，並成立「港澳流動漁民辦公室」，為香港漁民辦理內地戶口；民間亦成立「港澳流動漁民協會」。何俊賢形容，這些漁民同時具備香港或澳門身份，「簡單講也算是雙重身份，我們也在談笑時說我們這群漁民是最早的一國兩制。」