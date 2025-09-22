樺加沙打風︱深圳排洪會否及時通知？ 渠務署：已開 WeChat 群組 運作會更順暢︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙正逐步迫近廣東沿岸，外界關注內地會否再次排洪，及提早通知香港。渠務署署長莫永昌指，香港與深圳已有開會溝通，並已建立 WeChat 群組，若深圳打算排洪，會在群組通知香港代表，相信運作會比之前更暢順。

莫永昌稱，目前深圳水位仍處於低防限度水位，運行平穩，並沒有排洪計劃。他強調，一旦深圳決定排洪，會及時向香港通報，以便港方提前做好防禦措施，提醒市民避免途經相關地點，並盡快採取保護行動。

他指，深圳若有排洪需要，會預先通知渠務署，而港府亦會即時通知其他相關部門，目前雙方更已建立一個 WeChat 群組，當中包括香港及深圳代表，方便在第一時間掌握訊息。當局指出，這些安排令香港未來能更早得知深圳水庫排洪的情況，並比以往更順暢。

民政事務總署補充，水浸風險高的地區居民應時刻留意最新情況。如有需要撤離，應急部門會配合安排，以人身安全為首要考慮。

港府曾試過內地排洪後 50 分鐘才發稿通知

2023 年本港 9 月發出黑色暴雨，深圳一度排洪。《Yahoo新聞》當年翻查政府部門文件，其中保安局在 2018 年以書面回覆北區區議會的文件中，表示根據「天災應變計劃」，深圳當局同意在深圳水庫排洪前先行知會香港。在可能的情況下，深圳當局會在決定排洪前三小時知會香港，即使事出突然而不能預早三小時通知，也會盡早作出通知。

深圳水庫曾在 2018 年 8 月 30 日凌晨 2 時 30 分排洪。據當時保安局回覆，警方是在當日凌晨 1 時 30 分接到深圳當局通知將在 1 小時後排洪，並隨即通知不同部門。但港府卻在凌晨 2 時 37 分公布事件，亦即排洪後 7 分鐘才向公眾交代。

翻查資料顯示，過去 10 年深圳當局有 3 次排洪，分別是 2014、2017 及 2018 年，其中 2017 年 7 月 18 日晚上 9 時排洪，政府當時在晚上 8 時半公佈小時，即相距半小時。