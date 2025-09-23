樺加沙打風︱港島東寮屋戶撤離 議員稱私樓「重複犯錯」未將電梯升高｜Yahoo

焦點

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙今日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。渠務署已列出 25 個地區有水浸風險，包括大澳、鯉魚門、馬鞍山渡頭灣村等。觀塘區議員柯創盛表示，區議會、地區團體、關愛隊等連日來不停穿梭鯉魚門和茶果嶺，巡視提案、準備沙包及擋水板等，並重點加強訊息發放，提醒居民有關資訊。港島東立法會議員梁熙表示，較關注柴灣歌連臣角及筲箕灣阿公岩村這兩個寮屋區，並已安排有需要住戶入住臨時庇護中心。

觀塘開源道翠屏道曾水浸

柯創盛今早在港台《千禧年代》表示，連日來已與地區團體、區議會、關愛隊及非政府機構，齊心應對颱風來襲，已巡視提案，並準備應對水浸，包括準備沙包、擋水板、流動樓梯等。他說，除了高度關注鯉魚門和茶果嶺，觀塘路面有很多「未知數」，例如開源道有低窪隧道，曾因打風出現水浸，另外翠屏道亦試過水浸，要特別留意。

柴灣迴旋處已安排龍吸水

過去颱風來襲或有暴雨，柴灣及杏花邨都會出現水浸。梁熙在同一節目表示，過往水浸重災區的柴灣停車場，昨日已剩下兩部車未駛走，另一水浸點位於柴灣一個迴旋處，政府已安排「龍吸水」。他並說，過往颱風山竹及天鴿吹襲時，一些停泊在避風塘的船隻毀壞，他說小的龍舟價值約十多萬元，大的則要幾十萬元，惟「龍船撞爛晒」損失慘重。他說，今次已聯繫地政總署，安排將船隻及龍舟擺放在閒置油站。此外，他說杏花邨的防坡工作已經做好，已設置防水閘。他又關注到每次打風都有私樓「重複犯錯」，沒有將電梯升高至較高樓層，因水浸而壞𨋢。他稱如果壞𨋢，維修時間漫長，將影響長者出入。

