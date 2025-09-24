環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
樺加沙打風︱澳門紅色風暴潮下水深 1.5 米 內港湧現活魚民眾上街捕撈︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】樺加沙掠過香港後進襲澳門，預計在今日（24 日）稍後時間在廣東陽江至湛江一帶沿海登陸。澳門地球物理氣象局今日清晨五時半發出十號風球，預告今午四時會調低至八號東南風球，風力將會減弱。風暴期間，澳門人不忘苦中作樂。大量活魚在內港水浸時湧入街道，民眾紛紛前往撈捕。
「你班人仲抱住小朋友去，黐線。」
《澳門日報》報道，下午一時許，不少居民在提督馬路及船澳街一帶，趁洪水退卻，帶備籮筐上街捉魚。有網民不認同上街捉魚的行為，擔心風暴期間在戶外活動帶來安全風險。有人在社交平台留言批評：「前線人員已經辛苦，你班人仲抱住小朋友去，黐線。」未知活魚來自附近水域，抑或區內商戶。
網媒《澳門平台》報道，十號風球及紅色風暴朝生效期間，在風暴潮和天文大潮夾擊下，澳門多個低窪地區開水浸，水位上升迅速。內港北、內港、康公廟及司打口的監測站，在早上 11時前已錄得超過一米的水位高度。截至中午 12 時，內港曾一度錄得 1.5米水深。澳門民防行動中心錄得 140 宗事故，包括一人受傷、86 宗石屎及招牌等物件墜下，以及 24 宗建築物或樹木倒塌等等。
其他人也在看
樺加沙打風｜澳門1.6萬戶停電 紅色風暴潮警告生效｜Yahoo
超強颱風樺加沙靠近珠江口，澳門氣象局在今日（24 日）凌晨 5 時半改發十號風球。紅色風暴潮警告同時生效。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜風假變例假 The Flame旗下餐廳休息 員工不滿遭扣假 大律師詳解僱傭條例｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，天文台曾發出十號颶風信號。觀塘有餐廳停業，並要求員工今日以例假補償，員工直言聞說安排後「全部燥底，粗口無停過」，但礙於現時市道疲弱，「大家只想保住份工」，敢怒不敢言。Yahoo新聞 ・ 38 分鐘前
警方提醒市民謹防假冒八達通釣魚短訊，取消「快遞險」子虛烏有
警方今日透過守網者 FB 專頁發文提醒市民，須謹防近日在港蔓延的假冒八達通釣魚騙局。Yahoo Tech HK ・ 56 分鐘前
樺加沙打風︱西貢匡湖居疑似天台僭建物被吹走 將軍澳餐廳遭洪水衝毀︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙吹襲香港期間，天文台一度懸掛十號颶風信號。西貢匡湖居一個單位懷疑有天台僭建物被強風吹走，導致室內嚴重受損。Yahoo新聞 ・ 42 分鐘前
樺加沙打風｜中西區大廈鐵板鬆脫 擊中煤氣喉管致洩漏 消防出動高空拯救專隊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙吹襲本港，在十號風球期間，中西區一幢住宅大廈一塊大型構築物被強風吹至鬆脫，擊中大廈外牆煤氣喉管，導致氣體洩漏。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 4 小時前
大閘蟹放題2025｜陶源酒家大閘蟹放題第四位$111！人均$397起食足兩小時 再送蟹粉瀑布配上海麵、蟹粉獅子頭
踏入初秋，絕對是瘋狂食大閘蟹的季節，大家當然要好好把握機會，有大食大，有幾多食幾多！近日陶源酒家就推出大閘蟹放題第四位$111優惠，人均只需$397.25就可以食足兩小時，除最基本的清蒸煮法外，亦有太雕蒸及油鹽焗兩種食法，食多幾隻都唔會悶！不單只大閘蟹任食，陶源酒家今次的放題優惠更可以無追加點心、小菜與點心，再送每位加送特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸、蟹粉瀑布搭配上海麵、窩巴、手抓餅、蟹肉椰菜粉絲各一份！只要在Klook訂購，可以一次過食到大閘蟹加多款菜式，簡直是城中至抵！Yahoo Food ・ 2 小時前
樺加沙打風｜十號風球下多區塌樹 屯門景峰大樹橫卧輕鐵軌 銅鑼灣途人繞路 消防前線鋸樹清理｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，十號風球自今（24 日）凌晨 2 時 40 分維持至下午 1 時 20 分，生效逾十小時。強風吹襲期間多區塌樹，包括杏花邨、中環、銅鑼灣等，屯門景峰輕鐵站對開有大樹橫卧路軌。政府指，截至中午十二時，政府1823電話中心、消防處分別收到199宗和237宗塌樹報告。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
樺加沙打風・睇片｜天秤自轉恐倒塌？屋宇署防風措施列明「鬆秤」 業界：不鬆開會同個風鬥力｜Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，十號颶風信號現正生效。今日（24日）清晨至早上時分正值風力最強勁的時候，網上有不少片段顯示，地盤天秤自轉，吊臂搖搖欲墜的情況。有土瓜灣街坊發現，附近地盤的吊臂狂搖，大型鐵勾不斷受強風吹襲，令其感到非常驚慌及擔憂。屋宇署列出的防風措施就指，應將主吊臂的旋轉固定制放開，保持在「鬆秤」狀態，但須確保不會有撞擊周邊構築物或電䌫的危險，讓主吊臂自由旋轉。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
颱風樺加沙｜「打風不停市」料第六次啟動 投資者須留意券商出入金安排
超強颱風「樺加沙」本周可能吹襲香港，預料港交所的「惡劣天氣不停市」安排將第六次啟動。據去年9月23日起實施的規定，當本港懸掛八號或以上颱風信號時，證券及衍生產品市場(包括滬深港通)的交易、結算與交收服務均會維持正常。港交所同時呼籲市場參與者盡量採用遙距工作模式，而實體營業網點則不應對外開放。am730 ・ 1 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
10號波兼黃雨 長洲湧浪直拍房屋 網民高呼：整個沙灘消失了
【on.cc東網專訊】強颱風「樺加沙」吹襲下10號颶風信號一度懸掛，期間沿海地區湧浪頻繁拍岸。離島成重災區，更現「跨堤浪」湧上陸地。有網上流傳的影片，長洲有湧浪湧至岸邊店舖及房屋，有網民直呼整個沙灘不見了。on.cc 東網 ・ 3 小時前
樺加沙襲港｜港鐵部分露天段需時檢查搶修 太和站有乘客心急摸門釘
【Now新聞台】天文台改掛八號信號，港鐵部分露天路段仍未恢復運作，有乘客摸門釘。在港鐵東鐵綫太和站，車站仍拉上大閘，貼出通告指正在清理路軌上雜物，服務須較長時間才能恢復。不少乘客到車站才知道，亦有心急市民繼續等候列車恢復運作。鄺先生：「去探病，不是探病都不會這麼急。這個時間應該下了風球，應該開門。港鐵說要清理路面雜物，所以要等等，為了安全計都要等。」曹先生：「要回灣仔，沒有辦法，老闆要你回去實在沒辦法。我花170多元的士來這裡，我由富蝶邨來這裡。我現在就想致電老闆，我來到車站沒車怎算好。」樺加沙襲港．交通消息不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
7-Eleven颱風快閃限時網購優惠！限定兩天 「7仔預購」優惠碼即減$100
超強颱風「樺加沙」直逼香港，香港天文台下午2時20分改發八號西北烈風或暴風信號（8號風球）。市面上出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空，而7仔預購則推出颱風快閃限時網購優惠：由9月23日至9月24日喺於「7仔預購」買指定產品滿$500，輸入優惠碼「TYPHOON」即減$100，等大家安在家中，隨時入手各種心頭好！以下係優惠嘅詳情：Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風・睇片｜將軍澳海濱男子十號波遇大浪仍不避 岸邊打卡市民迅即被浪撲倒｜Yahoo
超強颱風樺加沙逐漸遠離，本港轉吹東南風，將軍澳受地形影響特別「食風」，亦有較強湧浪拍上岸。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 8 小時前
樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽
超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
樺加沙打風｜八號風球預料今晚 8 時前維持 黃色暴雨警告現正生效｜不斷更新｜Yahoo
八號東南烈風或暴風信號現正生效。預料八號烈風或暴風信號會在今晚8時前維持。隨後天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。天文台又在下午 3 時 20 分再發出黃色暴雨警告信號，是日內第二次。Yahoo新聞 ・ 1 天前
外賣平台餐廳圖片不符 8 隻鮑魚變 1 隻 食客報海關 細龜私房菜：「睇漏眼」無寫份量︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】外賣平台盛行，不少市民在打風等情況下願付較高價錢叫外賣，換取時間和便利。《Yahoo! 新聞》收到讀者反映，日前在 Keeta 以 114 元購買「冰鎮鮑魚伴糖心蛋」，見配圖有 8 隻鮑魚及 8 份半隻糖心蛋，最終卻只收到 1 隻鮑魚及半隻糖心蛋，有感落差太大，向該餐廳投訴，惟餐廳負責人仍拒絕在 Keeta 寫明食物數量，更著顧客可以向海關舉報。Yahoo新聞 ・ 9 小時前