樺加沙打風︱澳門紅色風暴潮下水深 1.5 米 內港湧現活魚民眾上街捕撈︱Yahoo

紅色風暴潮下，大量民眾今日湧上街捉魚。 （短片撮圖 / Jasmine Lui / 「澳門高登起底組」facebook 群組）

【Yahoo新聞報道】樺加沙掠過香港後進襲澳門，預計在今日（24 日）稍後時間在廣東陽江至湛江一帶沿海登陸。澳門地球物理氣象局今日清晨五時半發出十號風球，預告今午四時會調低至八號東南風球，風力將會減弱。風暴期間，澳門人不忘苦中作樂。大量活魚在內港水浸時湧入街道，民眾紛紛前往撈捕。

「你班人仲抱住小朋友去，黐線。」

《澳門日報》報道，下午一時許，不少居民在提督馬路及船澳街一帶，趁洪水退卻，帶備籮筐上街捉魚。有網民不認同上街捉魚的行為，擔心風暴期間在戶外活動帶來安全風險。有人在社交平台留言批評：「前線人員已經辛苦，你班人仲抱住小朋友去，黐線。」未知活魚來自附近水域，抑或區內商戶。

網媒《澳門平台》報道，十號風球及紅色風暴朝生效期間，在風暴潮和天文大潮夾擊下，澳門多個低窪地區開水浸，水位上升迅速。內港北、內港、康公廟及司打口的監測站，在早上 11時前已錄得超過一米的水位高度。截至中午 12 時，內港曾一度錄得 1.5米水深。澳門民防行動中心錄得 140 宗事故，包括一人受傷、86 宗石屎及招牌等物件墜下，以及 24 宗建築物或樹木倒塌等等。

除了活魚，街上亦有活龜。 （Watson Tang / 「澳門高登起底組」facebook 群組）

捉到大魚後，笑逐顏開，已忘記了風災的危險。 （短片撮圖 / Diona Miu / 「澳門高登起底組」facebook 群組）