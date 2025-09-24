樺加沙打風︱西貢匡湖居疑似天台僭建物被吹走 將軍澳餐廳遭洪水衝毀︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙吹襲香港期間，天文台一度懸掛十號颶風信號。西貢匡湖居一個單位懷疑有天台僭建物被強風吹走，導致室內嚴重受損。

從網傳影片可見，單位外牆玻璃窗貼上膠紙防護，但天花和部分鋁製結構散落在地，內部滿地瓦礫雜物，家具亦被壓毀，牆邊櫃門大開，室內一片凌亂。

另外，將軍澳餐廳「Bistro La Baie」在風暴潮和暴雨下遭洪水沖毀，從網傳的店內閉路電視片段可見，事發於早上六時許，餐廳內桌椅餐具整齊擺放，但短短數秒後，大量雨水從門外急湧而入，瞬間淹沒整個餐廳，水流不斷翻湧，將桌椅連同物品衝走。