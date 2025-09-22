樺加沙打風︱香港樓宇能承受 200 公里以上持續風速 高層搖晃屬正常︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】隨着超強颱風「樺加沙」逐步逼近香港，不少市民關注高樓大廈能否抵禦狂風。根據屋宇署發出的《香港風力效應作業守則 2019》（下稱《守則》），本港樓宇在設計階段已按照國際工程標準計算風壓及結構反應，能承受極高強度的颱風風力。

根據《守則》，樓宇抗風標準是以風壓作為基準，單位為千百帕斯卡（kilopascal, kPa）。在開闊環境下，10 米高度樓宇需承受約 1.98 kPa 的風壓，200 米高度則需承受約 3.20 kPa，而 500 米高度更要達 3.70 kPa。

根據風壓與風速的換算公式「P = ρV²/2」，其中P為風壓；ρ 為空氣密度，單位通常為kg/m³；至於 V 則為風速，以米每秒（m/s）計算。

承上，現時以 10 米和 200 米高樓宇作為例子，並且以一個標準大氣壓（ATM）之下的攝氏 28 度空氣密度 1.174kg/m³ 作基準。由此，可以得出 10 米高樓宇，在換算 1.98kPa 後的承受風速是每秒53.6米，相當於每小時 193 公里。200 米高樓宇的話，在換算 3.2kPa 後的承受風速是每秒73.3米，相當於每小時 264 公里。

另一方面，屋宇署在 2005 年亦曾經為建造樓宇訂立新的防風標準。當時屋宇署在天文台協助下，在離海平面 90 米高的橫瀾島安裝風速儀，並且參考 1962 年溫黛、1983 年愛倫等十號波的橫瀾島風力數據，釐定出防風標準為每秒平均風速 46.9 米（每小時 169 公里）和每秒陣風 65.2 米（每小時 235 公里）。參考 2018 年熱帶氣旋山竹時的風速數據，以維港內的北角監測站為例，最高每小時平均風速為 110 公里，最高陣風為每小時 171 公里。

超過 200 米高須接受風洞測試

守則亦訂明，樓宇若超過 200 米高，或地形及建築形狀較複雜，必須進行風洞測試，以模擬真實颱風情況，確保結構穩固和安全。同時，規範並不僅着眼於結構承托力，還考慮高樓在狂風下的晃動程度。住宅及辦公大樓在「10 年一遇」的強風下，加速度必須低於限值，以免住戶因搖晃而感到不適。

守則強調，樓宇承風能力並非一刀切，會因高度、地形與風向而改變；設計風壓是以「參考風壓 × 地形因數 × 風向因數」去評定，所以不同地點、不同朝向，等效風速的數值會有差異。

簡單而言，一般大廈在設計上，若按守則已能「頂到」約 140 至 200 公里 / 小時級別的「每小時平均風速」。但最終設計值仍會因地形和風向等因素調整，所以不能把它理解為每一幢樓都一模一樣。

強風下出現輕微搖晃屬正常

另外，《胡‧說樓市》曾於 2021 年訪問結構工程師，文中解釋樓宇愈高，受風吹動幅度愈明顯，但設計上已納入「安全系數」，例如鋼筋與剪力桿的數量都有嚴格規範，並需額外增加約 50% 作緩衝。換言之，樓宇即使在強風下出現輕微搖晃，結構安全仍有保障。

至於部分新樓出現漏水，專業意見認為未必與風吹裂縫有關，更大可能與幕牆裝嵌或防水工序質素相關。