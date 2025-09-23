樺加沙打風︱鯉魚門居民堆放沙包至一米高：今晚唔會瞓 銀龍老闆娘撤離住酒店︱Yahoo．多圖

鯉魚門近岸位置可見大堆沙包。

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，風暴潮黑點鯉魚門居民如臨大敵，今天八號風球前，有居民早上已搬運沙包，堆放至半身位置，又把電器等搬上檯面；銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐以往打風都會留守過夜，今次撤退到酒店暫住，稱不想增加消防員負擔。

鯉魚門岸邊今早略有風浪。

鯉魚門岸邊今早略有風浪。

《Yahoo新聞》記者今早去鯉魚門視察，岸邊仍有市民釣魚，居民楊先生則正在搬運政府派發的防水沙包，以防止水浸入屋。他向記者憶述，「山竹」時水浸情況沒有太嚴重，水位只去到膝頭左右。但他估計相比今次樺加沙，上次颱風「冇咁強」，這兩天都忙着做防風準備，已經「搬咗一大輪沙包」，疊到約一米，差不多半人高位置，也有把電器等搬上枱，防止進水。

廣告 廣告

楊先生搬沙包至大汗淋灕。

楊先生搬運約三大袋沙包入屋。

楊先生本身也是鯉魚門海鮮店主，他指貨物方面不太擔心損耗，「一兩日應該冇問題」。但今晚就不會睡覺，會持續關心天氣和安全，「唔會瞓嘅啦，或者早啲去庇護中心。」

雜貨店兩老木板沙包擋水 笑問：李家超有冇得補償？

雜貨店老闆麥婆婆指，颱風來襲，不僅要不停搬運貨物到高處，還要做不同防風準備，非常忙碌。她和丈夫將木板和沙包等搬到店舖門口，希望能擋住海水。麥婆婆直言，舖頭「連續幾日都冇生意做！」，而打風期間為保安全，也會到別的地方暫住。麥爺爺則笑言，「幫我問下李家超有冇得補償我地生意啊！」。

兩老不停搬運物資。

有居民把招牌加固。

銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐表示主要希望能保得住雪櫃。她回憶「山竹」襲港舖頭也屬「重災區」，最深水位曾到膝頭，而雪櫃等電器也有損失，所以這次特意找人幫忙抬起雪櫃。這次預計最大損失也是雪櫃，「兩三萬梗要嘅啦」。

銀龍李小姐指最擔心雪櫃報銷。

她續指，以往打風她都會留守店內過夜，但這次就有所保留，一方面舖頭水浸不能過夜，另一方面也不想增加消防員負擔，「如果你危險到要人救你，就真係麻煩到消防員」。她這次選擇住兩晚觀塘酒店，會盡量留意情況。

有居民把招牌加固。

鯉魚門隨處可見大堆沙包。

今早不停有沙包運至村內。