樺加沙打風︱25 歲司機協調同業 接送 150 名醫護出入醫院 否認假義載牟利︱Yahoo

Anson 澄清，自己是提供沒有收費的義載服務，其他由他協調的司機則收費 400 至 500 元，自己並無袋一分一毫。

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，暴風雨下大部分市民留在家中避險，但 25 歲搬運公司負責人 Anson 卻駕駛貨車及私家車，在險惡環境中接送醫護及其貨物往返醫院與住所。他坦言，雖然風勢猛烈、沿途不時遇上塌樹與水浸，但仍希望盡力確保前線人員能安全返工或回家。

對於外界質疑他以「義載」名義賺取費用，Anson 回應指，自己確實有義載醫護和需要緊急協助的人士，但同時亦會協調其他收費的司機，收費範圍約為 400 至 500 元，自己並無從中圖利。他強調，收費目的是希望提升可靠度和安全度，因為一旦司機獲得酬勞，出車的承諾更有保障，不致於在惡劣天氣下「放飛機」。

他形容，清晨風勢「好大」，沿路亦見多處塌樹與雜物飛散。

目睹有路燈柱折斷

Anson 由昨晚由晚上 8 點開車至翌日約 1 點多，其後休息數小時，清晨 4 點半再出動至今日下午約 5 點。他稱首晚以貨車接送，完成約 3 個來回，接載約 6 名醫護到鄰近地鐵站；翌日風力增強，原本打算再用大車，但因 5.5 噸貨車壞了，改以私家車上路，在強風及路面情況惡劣下反而更靈活。

他稱在彩虹邨接第一位醫護往聯合醫院途中，目睹順利邨有路燈柱折斷，啟德郵輪碼頭一帶及多區出現水浸，路面交通幾近停頓。

每逢黑雨或打風都出來義載

被問到緣由，Anson 稱自己今年 25 歲、於 20 歲創業開搬運公司，過去每逢黑雨或打風都會出來義載。他解釋今次會同時動員其他司機，原因是自己一人力量有限，強調所配對的 9 名司機具駕駛經驗，懂得評估積水深淺、選擇合適路線及臨時改道。他稱路段不時封閉，隊內會互相調動訂單以應對。

除醫護外，Anson 亦有接送消防人員；另外亦曾趕赴旺角協助一名需血液透析的病人，期間他的伴侶會協助他回覆查詢，並把沿途所見塌樹及水浸畫面拍下上載社交平台。

團隊合共協助約 150 名醫護出入

Anson 承認，團隊之間只有他是義載，其他合作的司機屬收費服務，費用劃一為每程約 400 至 500 元。他解釋，為確保可即時回應醫護需求，會代司機收取訂金並完成後轉交，自己並無收取一分一毫，且服務並非按人頭收費，若同程「夾車」亦可。他稱當日共協助約 150 名醫護出入，其中他本人義載約 20 人。

近日網上有人批評 Anson「打著義載名義賺錢」，他回應強調，只是他自己一人義載，其他屬收費的合作司機收費在合理水平，目的是希望提升可靠度和安全度，因為一旦司機獲得酬勞，出車的承諾更有保障，不致於在惡劣天氣下「放飛機」；且在十號風球下接單風險高，若車輛受損「一日做 10 單都未必夠抵」。

他最後呼籲，市民如有心義載，需量力而為並以安全為先；他亦希望外界理解，他的做法是為了讓醫護「上到班、落到班」，並非如網上所指以義載為名牟利。