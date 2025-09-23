樺加沙打風．睇片｜杏花邨再現海水倒灌 水浸馬路險波及商場｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號。過往打大風都受災多次的港島東區杏花邨，再次出現海水倒灌現象，湧浪持續將海水拍到陸地，導致水浸屋苑私家路，海水並且向內湧到馬路，險波及附近商場。

網民「lch_1103_」在 Threads 上載影片，在凌晨 2 時許，杏花邨海旁巨浪拍岸，巨浪目測高達數米，多次拍岸後拍打大廈外牆，海水更湧上行人路。

網民「nelzon_ng」亦在 Threads 上載影片，指在清晨 5 時許十號波生效期間，「杏花邨海水倒灌，已經過咗馬路，就嚟去到商場」，片段所見，杏花邨臨海的 46、47、48 座附近的屋苑私家路已經被海水淹浸，海水湧到區內的主要道路盛泰道，導致該處有水浸，有途經的私家車要涉水而行。

網民「thomasli_01」亦在 6 時左右上載影片，清楚影到從杏花邨某臨海樓宇高處拍攝樓下岸邊的情形，湧浪不斷拍打，海水並且隨猛烈風勢擊中堤岸，把水花帶到最少 10 米高。